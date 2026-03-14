انخفاض أسعار الذهب 100 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، في السوق السورية، عن السعر الذي سجله أمس، بمقدار 100 ليرة سورية بالعملة الجديدة، والذي كان قد وصل إلى 16900 ليرة.

وحسب النشرة الصادرة اليوم السبت عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16800 ليرة مبيعاً، و16450 ليرة شراءً، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 14400 ليرة مبيعاً، و14050 ليرة شراءً.

وبلغ سعر أونصة الذهب في السوق العالمية اليوم 5019 دولاراً.

يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا التي تشكلت في شباط 2025 تهدف إلى تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.