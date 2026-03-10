أرامكو السعودية تحذر من عواقب كارثية للحرب في المنطقة على أسواق النفط

photo 2026 03 10 17 04 26 أرامكو السعودية تحذر من عواقب كارثية للحرب في المنطقة على أسواق النفط

الرياض-سانا

حذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين حسن الناصر اليوم الثلاثاء، من عواقب كارثية للحرب في المنطقة على أسواق النفط، مؤكداً أهمية إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الناصر قوله في مؤتمر صحفي للإعلان عن عائدات أرامكو لعام 2025: “ستكون هناك عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية كلما طال أمد الحرب، وستزداد حدة هذه العواقب على الاقتصاد العالمي، استئناف الملاحة في مضيق هرمز مسألة حيوية تماماً”.

وأشار إلى أن الحرب “تسببت في سلسلة ردود فعل شديدة في الشحن والتأمين، كما أن هناك تأثيراً متسلسلاً كبيراً على الطيران والزراعة والسيارات، وغيرها من القطاعات”.

وأكد أن “هذه الأزمة هي الأكبر على الإطلاق التي واجهها قطاع النفط والغاز في المنطقة”.

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة بسبب اضطرابات الإمدادات، إذ ارتفعت بنسبة 30% أمس الإثنين، قبل أن تتراجع بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب قد تنتهي قريباً.

وتشن إيران اعتداءات على عدد من الدول العربية، بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي في الـ 28 من شباط الماضي.

112 مليار دولار.. صادرات تركيا من التكنولوجيا في 2025
من “بصمة فن” إلى”موتكس”.. سيدات الأعمال الصناعيات يفتحْن نوافذ تصدير جديدة لمشاريع النساء
غرف التجارة والصناعة: معرض دمشق الدولي يعكس حالة التعافي وإرادة الانفتاح على الشركاء الاقتصاديين
نوفاك: التوترات الجيوسياسية تدفع لتحولات كبرى في سوق الطاقة العالمي
النفط يرتفع مع اقتراب إنهاء الإغلاق الحكومي الأميركي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك