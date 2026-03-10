أرامكو السعودية تحذر من عواقب كارثية للحرب في المنطقة على أسواق النفط

الرياض-سانا

حذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين حسن الناصر اليوم الثلاثاء، من عواقب كارثية للحرب في المنطقة على أسواق النفط، مؤكداً أهمية إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الناصر قوله في مؤتمر صحفي للإعلان عن عائدات أرامكو لعام 2025: “ستكون هناك عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية كلما طال أمد الحرب، وستزداد حدة هذه العواقب على الاقتصاد العالمي، استئناف الملاحة في مضيق هرمز مسألة حيوية تماماً”.

وأشار إلى أن الحرب “تسببت في سلسلة ردود فعل شديدة في الشحن والتأمين، كما أن هناك تأثيراً متسلسلاً كبيراً على الطيران والزراعة والسيارات، وغيرها من القطاعات”.

وأكد أن “هذه الأزمة هي الأكبر على الإطلاق التي واجهها قطاع النفط والغاز في المنطقة”.

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة بسبب اضطرابات الإمدادات، إذ ارتفعت بنسبة 30% أمس الإثنين، قبل أن تتراجع بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب قد تنتهي قريباً.

وتشن إيران اعتداءات على عدد من الدول العربية، بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي في الـ 28 من شباط الماضي.