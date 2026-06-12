حضور حكومي واستثمارات واعدة في “بيلدكس 24” لدعم الإعمار ‏

دمشق-سانا ‏

يشهد معرض بيلدكس الدولي للبناء بدورته الرابعة والعشرين، حضوراً حكومياً لافتاً، كخطوة ‏عملية تعكس انتقال ملف الإعمار من التخطيط إلى التنفيذ، عبر حضور رسمي واسع يربط بين ‏التقنيات الحديثة واحتياجات البنى التحتية، ويعزز الشراكات مع القطاعين العام والخاص. ‏

جذب الشراكات والاستثمارات

وأوضح مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة علي محمد، في تصريح لـ ‏مراسلة سانا اليوم الخميس أن مشاركة الوزارة بصفتها الراعي الرسمي للمعرض تأتي دعماً ‏لملف إعادة الإعمار والتعافي المبكر، من خلال جذب الشركات والاستثمارات المرتبطة ‏بالخدمات والبنى التحتية.‏

وذكر محمد، أن الوزارة وقعت عقوداً مع عدد من الشركات، لتزويد المحافظات بضوابط ‏النفايات وترحيل الأنقاض وأعمال البناء، مع الالتزام بالمعايير البيئية، مشيراً إلى أن مشاركة ‏أكثر من 700 شركة هذا العام بالمعرض، تعكس ارتفاع الثقة بالسوق السورية وعودة الاهتمام ‏الدولي. ‏

وأشار محمد، إلى أن الوزارة ستعقد غداً جلسة مشتركة مع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث على ‏هامش فعاليات المعرض لبحث مشاريع التعاون الحكومي، إضافة إلى دعوة المحافظات وطلاب ‏الهندسة لزيارة الأجنحة والاطلاع على التقنيات الحديثة. ‏

‏فرصة للاطلاع على أحدث التقنيات

ولفت مدير عام المؤسسة السورية للبناء والتشييد سيبكو حسن رحمون، إلى أن مشاركة ‏المؤسسة، ضمن جناح وزارة الأشغال العامة والإسكان، تشكّل فرصة للاطلاع على أحدث ‏تقنيات البناء والعزل ومعالجة الإنشاءات، وتعزيز تبادل الخبرات مع الشركات المحلية ‏والاستثمارية، مشيراً إلى أن المؤسسة تعرض مشاريعها بالتوازي مع متابعة ما تقدمه الشركات ‏الأخرى من حلول جديدة تدعم جهود الإعمار.‏

بناء شراكات محلية وعربية

من جانبه، رأى المشرف على جناح نقابة المهندسين السوريين عبد السلام عارف في تصريح ‏مماثل، أن مشاركة النقابة في المعرض تتيح بناء شراكات مع الشركات المحلية والعربية ‏واستضافة مكاتب استشارية وشباب مبادرين، بما يفتح المجال أمام اتفاقيات جديدة واستثمارات ‏في مجالات البناء والسياحة، مؤكداً أن المعرض يشكّل منصة حيوية لدعم دور المهندسين في ‏مشاريع الإعمار المستقبلية.‏

وكانت فعاليات معرض “بيلدكس24” انطلقت على أرض مدينة المعارض الجديدة أمس الأول، ‏بمشاركة نحو 710 شركات محلية وعربية ودولية تمثل أكثر من 1400 علامة تجارية من 51 ‏دولة، في تأكيد على أهمية السوق السورية ومكانة قطاع البناء والتشييد في مرحلة التعافي وإعادة ‏الإعمار.‏