حضور حكومي واستثمارات واعدة في “بيلدكس 24” لدعم الإعمار ‏

دمشق-سانا
يشهد معرض بيلدكس الدولي للبناء بدورته الرابعة والعشرين، حضوراً حكومياً لافتاً، كخطوة عملية تعكس انتقال ملف الإعمار من التخطيط إلى التنفيذ، عبر حضور رسمي واسع يربط بين التقنيات الحديثة واحتياجات البنى التحتية، ويعزز الشراكات مع القطاعين العام والخاص.
جذب الشراكات والاستثمارات
وأوضح مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة علي محمد، في تصريح لـ مراسلة سانا اليوم الخميس أن مشاركة الوزارة بصفتها الراعي الرسمي للمعرض تأتي دعماً لملف إعادة الإعمار والتعافي المبكر، من خلال جذب الشركات والاستثمارات المرتبطة بالخدمات والبنى التحتية.
وذكر محمد، أن الوزارة وقعت عقوداً مع عدد من الشركات، لتزويد المحافظات بضوابط النفايات وترحيل الأنقاض وأعمال البناء، مع الالتزام بالمعايير البيئية، مشيراً إلى أن مشاركة أكثر من 700 شركة هذا العام بالمعرض، تعكس ارتفاع الثقة بالسوق السورية وعودة الاهتمام الدولي.
وأشار محمد، إلى أن الوزارة ستعقد غداً جلسة مشتركة مع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث على هامش فعاليات المعرض لبحث مشاريع التعاون الحكومي، إضافة إلى دعوة المحافظات وطلاب الهندسة لزيارة الأجنحة والاطلاع على التقنيات الحديثة.
فرصة للاطلاع على أحدث التقنيات
ولفت مدير عام المؤسسة السورية للبناء والتشييد سيبكو حسن رحمون، إلى أن مشاركة المؤسسة، ضمن جناح وزارة الأشغال العامة والإسكان، تشكّل فرصة للاطلاع على أحدث تقنيات البناء والعزل ومعالجة الإنشاءات، وتعزيز تبادل الخبرات مع الشركات المحلية والاستثمارية، مشيراً إلى أن المؤسسة تعرض مشاريعها بالتوازي مع متابعة ما تقدمه الشركات الأخرى من حلول جديدة تدعم جهود الإعمار.
بناء شراكات محلية وعربية
من جانبه، رأى المشرف على جناح نقابة المهندسين السوريين عبد السلام عارف في تصريح مماثل، أن مشاركة النقابة في المعرض تتيح بناء شراكات مع الشركات المحلية والعربية واستضافة مكاتب استشارية وشباب مبادرين، بما يفتح المجال أمام اتفاقيات جديدة واستثمارات في مجالات البناء والسياحة، مؤكداً أن المعرض يشكّل منصة حيوية لدعم دور المهندسين في مشاريع الإعمار المستقبلية.
وكانت فعاليات معرض “بيلدكس24” انطلقت على أرض مدينة المعارض الجديدة أمس الأول، بمشاركة نحو 710 شركات محلية وعربية ودولية تمثل أكثر من 1400 علامة تجارية من 51 دولة، في تأكيد على أهمية السوق السورية ومكانة قطاع البناء والتشييد في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.