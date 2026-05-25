جولة رقابية على أسواق الذهب في دمشق لضبط العيارات ‌‏والمواصفات‎ ‎

دمشق-سانا‌‌‎ ‎

نفذت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، اليوم ‏الإثنين، ‏جولة رقابية على أسواق الذهب في مدينة دمشق، شملت ‌‏شارع العابد وحي الصالحية، وغيرهما وذلك في إطار متابعة ‏حركة البيع والشراء ‏والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات ‏النافذة‎.‎

تدقيق العيارات

وتركزت الجولة على تدقيق العيارات والدمغات المعتمدة، ‏والتحقق ‏من مطابقة المشغولات الذهبية للمواصفات الفنية ‏المعتمدة، بما ‏يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز ‏ضبط السوق‎.

ضبط حالات التزوير

وأكد مدير عام الهيئة مصعب الأسود في تصريح لـ سانا أن ‌‏الجولات الرقابية تشكل العامل الأساسي لضبط الأسواق، ‏والكشف ‏عن أي حالات تلاعب، أو تزوير قد تطال المشغولات ‏الذهبية بعد ‏خروجها من جمعية الصاغة وطرحها في الأسواق‎.‎

وأوضح الأسود أن الهيئة عملت منذ تأسيسها على تشكيل ‏ضابطة ‏متخصصة بالصاغة تتولى تنفيذ جولات رقابية دورية ‏في الأسواق، ‏للكشف على جميع المشغولات الذهبية والتأكد من ‏مطابقتها ‏للمواصفات القياسية السورية، مبيناً أن هذه الإجراءات ‏أسهمت في ‏الحد من المخالفات وتعزيز الثقة بالسوق المحلية‎.‎

رقابة مكثفة‎ ‎

وأشار الأسود إلى أن بعض المشغولات المخالفة التي تعود لفترة ‌‏النظام البائد ما زالت موجودة ولكن بكميات محدودة جداً، لافتاً ‏إلى ‏أن الرقابة المكثفة التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية ‏أسهمت ‏في تقليص هذه الحالات إلى الحد الأدنى‎.‎

بدوره أوضح مسؤول الرقابة في الهيئة بسام السلوم أن الجولة ‌‏الميدانية تم تنفيذها بالتعاون مع نقابة صاغة دمشق، وشملت ‏الكشف ‏على نوعية الذهب والعيارات والدمغات الحديثة المعتمدة ‏ولا سيما ‏دمغة السيف الدمشقي، إضافة إلى التأكد من دقة ‏الموازين ونوعية ‏الذهب المستورد وصحته‎.‎

ضبط الأسواق‎ ‎

وأكد السلوم أن الجولات الرقابية تنفذ بشكل مستمر في مختلف ‌‏المحافظات السورية بهدف ضبط الأسواق وتعزيز الالتزام ‌‏بالمعايير الفنية المعتمدة، مشيراً إلى أن النتائج الحالية إيجابية، ‌‏والأسواق تشهد حالة من الانضباط والتعاون بين الصاغة ‏والهيئة‎.‎

ولفت السلوم إلى أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل ‌‏الاجتماعي حول انتشار الذهب المغشوش يعود بمعظمه إلى ‏فترات ‏سابقة، مؤكداً أن الهيئة عملت منذ التحرير على معالجة ‏هذه ‏الظاهرة وضبط الأسواق بشكل حقيقي، بالتعاون مع نقابات ‏الصاغة ‏في مختلف المحافظات‎.‎

وكانت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا أعلنت في ‌‏شهر آذار الماضي عن إطلاق سيارات مخصصة للرقابة على ‌‏الأسواق، وذلك في إطار تعزيز العمل الرقابي، وضبط ‏المخالفات ‏في قطاع الذهب‎.‎

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا في الـ ‌‏‌‏12 من شباط 2025 بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة ‌‏وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار ‌‏مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية ‌‏تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات‎.‎