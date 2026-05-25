جولة رقابية على أسواق الذهب في دمشق لضبط العيارات ‌‏والمواصفات‎ ‎

دمشق-سانا
نفذت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، اليوم الإثنين، جولة رقابية على أسواق الذهب في مدينة دمشق، شملت شارع العابد وحي الصالحية، وغيرهما وذلك في إطار متابعة حركة البيع والشراء والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات النافذة.
تدقيق العيارات
وتركزت الجولة على تدقيق العيارات والدمغات المعتمدة، والتحقق من مطابقة المشغولات الذهبية للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز ضبط السوق.
ضبط حالات التزوير
وأكد مدير عام الهيئة مصعب الأسود في تصريح لـ سانا أن الجولات الرقابية تشكل العامل الأساسي لضبط الأسواق، والكشف عن أي حالات تلاعب، أو تزوير قد تطال المشغولات الذهبية بعد خروجها من جمعية الصاغة وطرحها في الأسواق.
وأوضح الأسود أن الهيئة عملت منذ تأسيسها على تشكيل ضابطة متخصصة بالصاغة تتولى تنفيذ جولات رقابية دورية في الأسواق، للكشف على جميع المشغولات الذهبية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، مبيناً أن هذه الإجراءات أسهمت في الحد من المخالفات وتعزيز الثقة بالسوق المحلية.
رقابة مكثفة
وأشار الأسود إلى أن بعض المشغولات المخالفة التي تعود لفترة النظام البائد ما زالت موجودة ولكن بكميات محدودة جداً، لافتاً إلى أن الرقابة المكثفة التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية أسهمت في تقليص هذه الحالات إلى الحد الأدنى.
بدوره أوضح مسؤول الرقابة في الهيئة بسام السلوم أن الجولة الميدانية تم تنفيذها بالتعاون مع نقابة صاغة دمشق، وشملت الكشف على نوعية الذهب والعيارات والدمغات الحديثة المعتمدة ولا سيما دمغة السيف الدمشقي، إضافة إلى التأكد من دقة الموازين ونوعية الذهب المستورد وصحته.
ضبط الأسواق
وأكد السلوم أن الجولات الرقابية تنفذ بشكل مستمر في مختلف المحافظات السورية بهدف ضبط الأسواق وتعزيز الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة، مشيراً إلى أن النتائج الحالية إيجابية، والأسواق تشهد حالة من الانضباط والتعاون بين الصاغة والهيئة.
ولفت السلوم إلى أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول انتشار الذهب المغشوش يعود بمعظمه إلى فترات سابقة، مؤكداً أن الهيئة عملت منذ التحرير على معالجة هذه الظاهرة وضبط الأسواق بشكل حقيقي، بالتعاون مع نقابات الصاغة في مختلف المحافظات.
وكانت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا أعلنت في شهر آذار الماضي عن إطلاق سيارات مخصصة للرقابة على الأسواق، وذلك في إطار تعزيز العمل الرقابي، وضبط المخالفات في قطاع الذهب.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا في الـ 12 من شباط 2025 بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.