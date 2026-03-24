غرام الذهب يرتفع 200 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الثلاثاء، بمقدار 200 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجل صباحاً.

وحسب النشرة الصادرة مساءً عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 15850 ليرة مبيعاً، و15500 ليرة شراءً.

كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 13850 ليرة مبيعاً، و13500 ليرة شراءً.

وكانت النشرة الأولى الصادرة صباحاً سجلت بلوغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 15650 ليرة جديدة مبيعاً، و15300 ليرة شراءً، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 13450 ليرة جديدة مبيعاً، و13100 ليرة شراءً.

يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا التي تشكلت في شباط 2025، تهدف إلى تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.