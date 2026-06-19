مؤشرات بورصة “وول ستريت” الأمريكية تغلق على ارتفاع

واشنطن-سانا

أغلقت مؤشرات بورصة “وول ستريت” الأمريكية على ارتفاع في تداولات اليوم الخميس، بدعم رئيسي من مكاسب أسهم شركات أشباه الموصلات، وتراجع حدة المخاوف المرتبطة بالتضخم، على الرغم من استمرار توقعات المستثمرين بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” على رفع أسعار الفائدة مجدداً هذا العام.

وذكرت رويترز أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 صعد بواقع 78.31 نقطة، أي بنسبة 1.06 بالمئة، ليغلق عند مستوى 7498.41 نقطة، في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 496.28 نقطة، بنسبة بلغت 1.87 بالمئة، ليصل إلى 26507.05 نقطة.

كما سجل المؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً بمقدار 70.29 نقطة، أي بنسبة 0.14 بالمئة، لينهي التداولات عند مستوى 51562.84 نقطة.

وسجل مؤشر “فيلادلفيا لأشباه الموصلات” تفوقاً ملحوظاً مقارنة بباقي قطاعات السوق، إثر قفزة قياسية لأسهم شركة “إنتل”، وذلك في أعقاب إعلان الإدارة الأمريكية عن اتفاق يقضي بموجبه شركة “أبل” بالتعاون مع “إنتل” لتصميم وتصنيع رقائقها الإلكترونية داخل الولايات المتحدة.

وكان الدولار الأمريكي ارتفع في وقت سابق اليوم، إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام، مدعوماً بتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، عقب تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي بسياسة التشديد النقدي.

يشار إلى أن المجلس أبقى أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 بالمئة، لكنه أشار إلى استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم، ما عزز رهانات الأسواق على رفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة.