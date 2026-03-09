النقل السورية تبحث مع الصناعيين تعزيز التعاون لدعم القطاع الصناعي وتحسين بيئة النقل

دمشق -سانا

بحث وزير النقل يعرب بدر، مع وفد من الصناعيين برئاسة مازن ديروان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، والوفد المرافق له، اليوم الإثنين، عدداً من القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون بين قطاع النقل والصناعة.

وركز اللقاء الذي عقد في الوزارة بدمشق، على أهمية تحسين بيئة العمل الصناعي وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، كما تم استعراض نتائج وتوصيات “ملتقى مختبر حلول الصناعة الوطنية” الذي نظمته غرفة صناعة دمشق وريفها في كانون الثاني 2026، حيث قدم الوفد وثيقة محورية تضمنت مقترحات وتوصيات عملية ومصفوفة تنفيذية شاملة.

كما ناقش الجانبان دور قطاع النقل في دعم العملية الإنتاجية والصناعية، مع التركيز على تسهيل حركة نقل المواد الأولية والمنتجات الصناعية بين المحافظات والمنافذ الحدودية، إضافة إلى المعوقات التي يواجهها الصناعيون، ومنها مشكلات مكتب الدور التي تسهم في ارتفاع تكاليف النقل، وعدم التزام بعض السائقين بالقوانين الناظمة لقطاع النقل.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز التنسيق بين وزارة النقل وغرفة الصناعة لتذليل هذه التحديات وتحسين كفاءة خدمات النقل المرتبطة بالقطاع الصناعي.

وتضمنت التوصيات التي عرضها وفد الصناعيين خلال الاجتماع ستة محاور رئيسية، تشمل التشريعات الناظمة لإدارة الصناعة، الطاقة والبنية التحتية، التمويل، مدخلات الإنتاج والجمارك، التدريب وبناء القدرات، وتعزيز البحث والتطوير الصناعي.

وأكدت التوصيات ضرورة تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، باعتبارها عاملاً أساسياً في دعم القطاع الصناعي وتمكينه من الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي في سوريا، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه الصناعيين وتحسين بيئة العمل الصناعي، ولا سيما فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للنقل وتسهيل حركة المواد الأولية والمنتجات الصناعية.