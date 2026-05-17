المنافذ والجمارك تعفي سيارات السوريين القادمين في عيد الأضحى من سمة الدخول مؤقتاً

دمشق-سانا

أصدرت الهيئةُ العامة للمنافذ والجمارك قراراً يقضي بالإعفاء المؤقت من سمة الدخول للسيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين القادمين إلى الجمهورية العربية السورية، بقصد قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وذكرت الهيئة أن القرار يأتي انطلاقاً من الحرص على تمكين السوريين المقيمين خارج الوطن من قضاء عطلتهم بين أهلهم وذويهم، وتيسير عودتهم، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، بما يعزز صلتهم بوطنهم وأسرهم.

ويُطبّق الإعفاء اعتباراً من الـ 18 من أيار 2026 ولغاية الـ 31 من أيار 2026، على أن تتولى إدارة الجمارك العامة تنفيذ أحكام القرار والإشراف على تطبيقه في جميع المنافذ.



ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء أن يكون مالك السيارة أو مستخدمها سوري الجنسية، وأن يتم إدخال المركبة بقصد الزيارة المؤقتة خلال المدة المحددة، مع التقيد بجميع الأنظمة والإجراءات النافذة المتعلقة بالإدخال المؤقت للمركبات.



وكانت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد، وبالتالي فإن يوم الثلاثاء الـ 26 من أيار سيكون يوم عرفة، فيما يحل عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الـ 27 من أيار.