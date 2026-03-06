ارتفاع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً 300 ليرة في السوق السورية

WSS0419 scaled 1 ارتفاع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً 300 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً، مساء اليوم الجمعة، 300 ليرة في السوق السورية عن السعر الذي سجله صباحاً.

وبحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17350 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و17000 ليرة جديدة شراءً.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 14850 ليرة جديدة مبيعاً، و14500 ليرة جديدة شراءً.

 يُذكر أنه تم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.

