استقرار سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية

دمشق-سانا

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في السوق السورية على السعر الذي سجله أمس الخميس.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17050 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و16700 ليرة جديدة شراءً.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 14600 ليرة جديدة مبيعاً، و14250 ليرة جديدة شراءً.

يُذكر أنه في الـ 12 من شباط 2025، تم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.