الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 29 من كانون الأول 2025

الأجندة الثقافية 1 1 1 2 1 1 الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 29 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان: حكايات السور، للأستاذة رنا جميل بكورة، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان: الخسوف القمري وظاهرة القمر العملاق، للباحث الأستاذ نبيل البيش، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – محاضرة بعنوان: اللغة العربية من هندسة العقل إلى تشكيل الهوية وبناء الحضارة، تقدّمها الدكتورة إسراء صفية، والأساتذة أيمن النن ومحمد شالاتي وعمر سويد، في المركز الثقافي بكفرسوسة، الساعة الـ 4,30 عصراً.

4 – معرض أعمال يدوية بعنوان: لوحات قرآنية، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساء.

5 – محاضرة بعنوان: البناء والعمارة الإسلامية في بلاد الشام وبلاد ما وراء النهر (تركستان)، للدكتور عمر أحمد شحرور، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 5 مساء.

6 – أمسية موسيقية بعنوان: أغانٍ ونجوم، تقدّمها نخبة من الكورالات في عرض فني متكامل، على خشبة مسرح دار الأوبرا، الساعة الـ 7 مساء.

7 – عرض أفلام “أناكوندا، أفاتار – نار ورماد، طلقني، الست، زوتوبيا 2″، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

حمص:

أمسية غنائية بعنوان: لنفرح معاً، يحييها كورال لقاء، بقيادة الأستاذة سهير صوان، في دير الآباء اليسوعيين ببستان الديوان، الساعة الـ 6 مساء.

إدلب:

جلسة حوارية بعنوان: بين الوطن واللجوء يكتب الشباب الحكاية، للأستاذة حنان العزو، في المركز الثقافي بإدلب، الساعة الـ 3 عصراً.

طرطوس:

1 – حملة زراعة أشجار مثمرة وحراجية، في حديقة المركز الثقافي بالشيخ بدر، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – اسكتش مسرحي للأطفال بعنوان صديق الأميرة، تأليف وتدريب الأستاذ حسن نصر، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 1,30 ظهراً.

3 – عرض فيلم الأبطال الستة، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 2 ظهراً.

حلب:

1 – عرض أفلام “أناكوندا، أفاتار – نار ورماد، ولنا في الخيال حب، زوتوبيا 2، رجل بمواجهة طفل، خمس ليالٍ في فريدي”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

طرطوس تحتفل بيوم الطفولة بأمسية موسيقية لكورال نهاوند
فعالية “التقاء الياسمين بالزيتون” تحتفي بالتنوع الثقافي السوري في المكتبة الوطنية بدمشق
مهرجان محبة قلم “5” يستكمل فعالياته بالمركز الثقافي في أبو رمانة
القاص عبد الله نفاخ يوقع مجموعته الجديدة “التوق إلى الفردوس” في ثقافي المزة بدمشق
احتفالية ثقافية وفكرية بدمشق تستعيد ذكرى صلاح الدين الأيوبي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك