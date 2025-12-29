الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 29 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان: حكايات السور، للأستاذة رنا جميل بكورة، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان: الخسوف القمري وظاهرة القمر العملاق، للباحث الأستاذ نبيل البيش، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – محاضرة بعنوان: اللغة العربية من هندسة العقل إلى تشكيل الهوية وبناء الحضارة، تقدّمها الدكتورة إسراء صفية، والأساتذة أيمن النن ومحمد شالاتي وعمر سويد، في المركز الثقافي بكفرسوسة، الساعة الـ 4,30 عصراً.

4 – معرض أعمال يدوية بعنوان: لوحات قرآنية، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساء.

5 – محاضرة بعنوان: البناء والعمارة الإسلامية في بلاد الشام وبلاد ما وراء النهر (تركستان)، للدكتور عمر أحمد شحرور، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 5 مساء.

6 – أمسية موسيقية بعنوان: أغانٍ ونجوم، تقدّمها نخبة من الكورالات في عرض فني متكامل، على خشبة مسرح دار الأوبرا، الساعة الـ 7 مساء.

7 – عرض أفلام “أناكوندا، أفاتار – نار ورماد، طلقني، الست، زوتوبيا 2″، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

حمص:

أمسية غنائية بعنوان: لنفرح معاً، يحييها كورال لقاء، بقيادة الأستاذة سهير صوان، في دير الآباء اليسوعيين ببستان الديوان، الساعة الـ 6 مساء.

إدلب:

جلسة حوارية بعنوان: بين الوطن واللجوء يكتب الشباب الحكاية، للأستاذة حنان العزو، في المركز الثقافي بإدلب، الساعة الـ 3 عصراً.

طرطوس:

1 – حملة زراعة أشجار مثمرة وحراجية، في حديقة المركز الثقافي بالشيخ بدر، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – اسكتش مسرحي للأطفال بعنوان صديق الأميرة، تأليف وتدريب الأستاذ حسن نصر، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 1,30 ظهراً.

3 – عرض فيلم الأبطال الستة، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 2 ظهراً.

حلب:

1 – عرض أفلام “أناكوندا، أفاتار – نار ورماد، ولنا في الخيال حب، زوتوبيا 2، رجل بمواجهة طفل، خمس ليالٍ في فريدي”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.