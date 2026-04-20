أسعار النفط تسجل ارتفاعاً مع إغلاق مضيق هرمز مجدداً

لندن-سانا

سجلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، ارتفاعاً بأكثر من سبعة ‌بالمئة، وذلك مع ⁠إغلاق مضيق هرمز مجدداً، بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وإيران الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بينهما بمهاجمة سفن.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت قفزت ‌6.56 ⁠دولارات للبرميل، أو 7.26 بالمئة، لتصل إلى 96.94 دولاراً للبرميل، بينما وصل سعر خام ⁠غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 89.92 ⁠دولاراً للبرميل، مرتفعا 6.07 دولارات أو 7.24 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 11 % يوم الجمعة الماضي، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز أصبح مفتوحاً أمام جميع السفن التجارية.

وتتجه التطورات في مضيق هرمز نحو مرحلة شديدة الحساسية مع تصاعد الإجراءات الإيرانية المرتبطة بالملاحة البحرية، وتحذيرات موجّهة للسفن العابرة، بالتوازي مع استمرار الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.