سفينة كورية جنوبية لنقل النفط الخام تعبر البحر الأحمر بنجاح للمرة الثانية

سيئول-سانا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، أن سفينة محملة بالنفط الخام نجحت في عبور البحر الأحمر بأمان، في رحلة تُعد الثانية من نوعها، منذ إغلاق مضيق هرمز.

ونقلت وكالة يونهاب عن وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية الجنوبية قولها: إن سفينة كورية تحمل النفط الخام للمرة الثانية عبرت البحر الأحمر بأمان، وستقوم بإيصال النفط الخام إلى البلاد.

وأضافت الوزارة: إنها قدمت دعماً شاملاً عندما كانت السفينة تبحر في البحر الأحمر لضمان سلامتها وٍسلامة طاقمها، من خلال مراقبتها على مدار 24 ساعة، وتقديم معلومات السلامة المتعلقة بالملاحة، إضافة إلى تشغيل قنوات تواصل مباشرة على مدار الساعة مع السفينة وشركة الشحن المشغلة لها.

وتراجع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، ما حوّل الممر البحري الأهم عالميا إلى ممر بطيء يخضع عملياً لتحكم إيراني مباشر.