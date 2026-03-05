أسعار الذهب تنخفض 200 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، عن السعر الذي سجله أمس، بمقدار 200 ليرة سورية بالعملة الجديدة.

وحسب النشرة الصادرة مساء اليوم الخميس، عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17050 ليرة مبيعاً، و16700 ليرة شراءً، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 14600 ليرة مبيعاً، و14250 ليرة شراءً.

وكانت الهيئة سعرت أمس غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ 17250 ليرة سورية جديدة.

يُذكر أنه في الـ 12 من شباط 2025، تم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.