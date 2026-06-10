حاكم المركزي يؤكد حق المواطنين بتبديل العملة القديمة ضمن فترة السحب

دمشق-سانا

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن انتهاء فترة استبدال العملة ‏عبر المصارف وشركات الصرافة بتاريخ الـ 30 من تموز القادم لا يؤثر على حق المواطنين ‏في تسليم الأوراق النقدية القديمة واستلام ما يعادلها من الأوراق النقدية الجديدة، ضمن ما ‏يعرف بفترة السحب والتي تستمر لمدة خمس سنوات، وفق الآليات والإجراءات التي سيتم ‏الإعلان عنها أصولاً.

وقال رسلان في تصريح نشره مصرف سوريا المركزي عبر قناته على تلغرام اليوم ‏الأربعاء: “إن عملية الاستبدال تسير وفق الخطة الموضوعة وضمن المدد المعلنة مع ‏استمرار العمل على استكمال المراحل المتبقية، بما يضمن سهولة الإجراءات وانسيابيتها ‏في مختلف المناطق”.‏

ونوه رسلان بما تحقق من تقدم في عملية استبدال العملة بفضل تعاون ‏المواطنين، وجهود ‏فرق العمل في المصرف المركزي والمصارف وشركات الصرافة.

وأشار رسلان إلى أن الأموال التي تحتفظ بها الأسر السورية تمثل حصيلة سنوات من ‏العمل والجهد، ومن هذا المنطلق نحرص على توفير المعلومات والتعليمات الرسمية ‏بوضوح وشفافية عبر المنصات الرسمية خلال جميع مراحل عملية الاستبدال.‏

وأكد رسلان أن الإجراءات مستمرة وفق المواعيد المعلنة، وأن المصرف المركزي ‏يواصل اتخاذ كل ما يلزم لضمان تنفيذ العملية بسلاسة وكفاءة، بما يعزز الثقة ويحافظ ‏على الاستقرار.‏

وكان مصرف سوريا المركزي أصدر نهاية شهر أيار الماضي قراراً يقضي بتمديد فترة ‏استبدال العملة ثلاثين يوماً إضافياً، اعتباراً من الأول من شهر تموز القادم.‏