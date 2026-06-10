حاكم المركزي يؤكد حق المواطنين بتبديل العملة القديمة ضمن فترة السحب

دمشق-سانا
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن انتهاء فترة استبدال العملة عبر المصارف وشركات الصرافة بتاريخ الـ 30 من تموز القادم لا يؤثر على حق المواطنين في تسليم الأوراق النقدية القديمة واستلام ما يعادلها من الأوراق النقدية الجديدة، ضمن ما يعرف بفترة السحب والتي تستمر لمدة خمس سنوات، وفق الآليات والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها أصولاً.
وقال رسلان في تصريح نشره مصرف سوريا المركزي عبر قناته على تلغرام اليوم الأربعاء: “إن عملية الاستبدال تسير وفق الخطة الموضوعة وضمن المدد المعلنة مع استمرار العمل على استكمال المراحل المتبقية، بما يضمن سهولة الإجراءات وانسيابيتها في مختلف المناطق”.
ونوه رسلان بما تحقق من تقدم في عملية استبدال العملة بفضل تعاون المواطنين، وجهود فرق العمل في المصرف المركزي والمصارف وشركات الصرافة.
وأشار رسلان إلى أن الأموال التي تحتفظ بها الأسر السورية تمثل حصيلة سنوات من العمل والجهد، ومن هذا المنطلق نحرص على توفير المعلومات والتعليمات الرسمية بوضوح وشفافية عبر المنصات الرسمية خلال جميع مراحل عملية الاستبدال.
وأكد رسلان أن الإجراءات مستمرة وفق المواعيد المعلنة، وأن المصرف المركزي يواصل اتخاذ كل ما يلزم لضمان تنفيذ العملية بسلاسة وكفاءة، بما يعزز الثقة ويحافظ على الاستقرار.
وكان مصرف سوريا المركزي أصدر نهاية شهر أيار الماضي قراراً يقضي بتمديد فترة استبدال العملة ثلاثين يوماً إضافياً، اعتباراً من الأول من شهر تموز القادم.