أسهم وول ستريت تغلق على ارتفاع مع انحسار التوترات في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة “وول ستريت” على ارتفاع اليوم، مدفوعة بانحسار حدة الأعمال القتالية التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الشرق الأوسط مطلع هذا الأسبوع، إلى جانب انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

وذكرت رويترز أن المؤشر “داو جونز” الصناعي سجل مستوى قياسياً غير مسبوق عند الإغلاق، مرتفعاً بمقدار 296.58 نقطة، أي بنسبة 0.57 بالمئة، ليصل إلى مستوى 52172.69 نقطة.

كما صعد مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” الأوسع نطاقاً بمقدار 85.24 نقطة، أو ما يعادل 1.16 بالمئة، ليغلق عند مستوى 7439.26 نقطة.

وفي السياق ذاته، حقق مؤشر “ناسداك” المجمع لأسهم التكنولوجيا مكاسب قوية بلغت 514.90 نقطة، وبنسبة وصلت إلى 2.04 بالمئة، لينهي التداولات عند مستوى 25812.52 نقطة.

وتترقب الأوساط المالية بدء معظم الشركات المدرجة في مؤشر “ستاندرد أند بورز” الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري، والمقرر بعد منتصف تموز المقبل.