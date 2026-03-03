غرف التجارة السورية تبحث مع هيئة تنمية الصادرات آليات دعم المصدّرين

دمشق-سانا

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي مع مدير عام هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات منهل الفارس، واقع عمل الهيئة وسبل تطوير آليات دعم المصدّرين.

وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى الاتحاد اليوم الإثنين آفاق التعاون بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز قدرات التصدير ورفع تنافسية المنتج السوري.

وناقش الجانبان أهمية زيادة تصدير البضائع السورية وخاصة إلى السوق العالمية، وذلك عبر تطوير أساليب التسويق وتصريف الإنتاج، والبحث عن أسواق خارجية جديدة، بما يعزز حضور المنتجات السورية في الأسواق الدولية ويرفع من قدرتها التنافسية.

وأعرب العلي عن استعداد الاتحاد لتقديم كل ما يلزم لتسهيل عمل الهيئة، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على تطوير بيئة العمل التجاري بما ينعكس إيجاباً على قطاع التصدير.

وكشف العلي عن قرب إطلاق نظام إلكتروني موحد لجميع الغرف التجارية، من شأنه توحيد الإجراءات وتسهيل عمليات التسجيل والتوثيق، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في رسم سياسات أكثر فاعلية لدعم الصادرات.

يذكر أن اتحاد غرف التجارة السورية تأسس عام 1975 بهدف رعاية مصالح الغرف التجارية والصناعية المشتركة وتمثيلها داخلياً وخارجياً، ويقع مقره في مدينة دمشق، ويعمل على تنسيق النشاطات وتنمية التعاون بين الغرف التجارية في المحافظات