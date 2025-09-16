اختتام فعاليات معرض “خان الحرير موتكس” في مدينة المعارض بريف دمشق

ريف دمشق -سانا

اختتمت على أرض مدينة المعارض بريف دمشق مساء اليوم فعاليات معرض “خان الحرير موتكس” التخصصي، بتوقيع عشرات العقود إلى جانب مباحثات اقتصادية من شأنها أن تثمر عقوداً إضافية خلال الفترة المقبلة.

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض محمد زيزان أكد في تصريح لـ سانا، أن المعرض شكل بوابة واسعة للترويج للمنتج الوطني في الأسواق الخارجية، ومنصة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وإبراز جودة المنتج السوري وقدرته التنافسية واستعادة مكانته في الأسواق العربية.

وحظي اليوم الأخير للمعرض بزيارة نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان، الذي تجول بين الأجنحة، مشيداً بالتنظيم المتميز والحضور اللافت للشركات الوطنية.

وأكد عبد الحنان ضرورة تأمين بيئة مناسبة للصناعيين العائدين من الخارج، إضافة إلى تأمين مناطق صناعية في دمشق وحلب، مختصة في صناعة الألبسة، مبيناً أن هذه التحديات تمثل أولوية الوزارة قي المرحلة الحالية.

يذكر أن معرض “خان الحرير موتكس” أقيم بمناسبة انطلاق الموسم الشتوي، ونظم بالتعاون بين غرفتي صناعة وتجارة حلب ودمشق، بمشاركة نحو 220 شركة وطنية متخصصة في صناعة الألبسة، وحضور أكثر من 400 مستثمر عربي وأجنبي.