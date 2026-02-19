استكمال مشروع دعم مزارعي الشعير في كفر سجنة بإدلب لتعزيز الإنتاج الزراعي

IMG 20260219 143617 733 استكمال مشروع دعم مزارعي الشعير في كفر سجنة بإدلب لتعزيز الإنتاج الزراعي

إدلب-سانا

استكملت دائرة الزراعة في مدينة خان شيخون بالتعاون مع منظمة هيئة الإغاثة الإنسانية (IYD)، تنفيذ مشروع دعم مزارعي الشعير في بلدة كفر سجنة بريف إدلب، بهدف تعزيز القطاع الزراعي وتحسين الإنتاج المحلي.

IMG 20260219 143616 959 استكمال مشروع دعم مزارعي الشعير في كفر سجنة بإدلب لتعزيز الإنتاج الزراعي

وأوضح رئيس دائرة الزراعة في خان شيخون لؤي طعان في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن المرحلة الثالثة من المشروع شهدت توزيع أسمدة يوريا بنسبة 46 بالمئة، بهدف دعم استدامة الإنتاج، ورفع جودة المحصول لدى المزارعين خلال الموسم الحالي.

وأضاف: إن المشروع بدأ في الأول من شهر كانون الأول الفائت، وينتهي أواخر شهر حزيران من العام الحالي، ويستهدف بلدتي كفر سجنة ومعرتحرمة بريف إدلب الجنوبي، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين الإجمالي من المشروع 200 مستفيد.

IMG 20260219 143617 048 استكمال مشروع دعم مزارعي الشعير في كفر سجنة بإدلب لتعزيز الإنتاج الزراعي

وبيّن طعان أن تأخر المنظمة بعملية توزيع البذار والسماد في موسم الزراعة، دفعها إلى تعويض المزارعين بمبالغ نقدية لكل مستفيد، بدل ثمن البذار والسماد الذي اشتروه على نفقتهم الخاصة.

يذكر أن هيئة الإغاثة الإنسانية (IYD)، هي منظمة غير حكومية غير ربحية، تأسست عام 2013، تعمل في سوريا ومقرها تركيا، وتركز على تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية، وإعادة تأهيل البنى التحتية، إضافة إلى دعم المجتمعات المتضررة في قطاعات المياه والصحة والتعليم، لضمان حياة كريمة للمتضررين.

IMG 20260219 143605 906 استكمال مشروع دعم مزارعي الشعير في كفر سجنة بإدلب لتعزيز الإنتاج الزراعي
IMG 20260219 143606 373 استكمال مشروع دعم مزارعي الشعير في كفر سجنة بإدلب لتعزيز الإنتاج الزراعي
IMG 20260219 143606 409 استكمال مشروع دعم مزارعي الشعير في كفر سجنة بإدلب لتعزيز الإنتاج الزراعي
