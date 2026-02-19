استكمال مشروع دعم مزارعي الشعير في كفر سجنة بإدلب لتعزيز الإنتاج الزراعي

إدلب-سانا

استكملت دائرة الزراعة في مدينة خان شيخون بالتعاون مع منظمة هيئة الإغاثة الإنسانية (IYD)، تنفيذ مشروع دعم مزارعي الشعير في بلدة كفر سجنة بريف إدلب، بهدف تعزيز القطاع الزراعي وتحسين الإنتاج المحلي.

وأوضح رئيس دائرة الزراعة في خان شيخون لؤي طعان في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن المرحلة الثالثة من المشروع شهدت توزيع أسمدة يوريا بنسبة 46 بالمئة، بهدف دعم استدامة الإنتاج، ورفع جودة المحصول لدى المزارعين خلال الموسم الحالي.

وأضاف: إن المشروع بدأ في الأول من شهر كانون الأول الفائت، وينتهي أواخر شهر حزيران من العام الحالي، ويستهدف بلدتي كفر سجنة ومعرتحرمة بريف إدلب الجنوبي، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين الإجمالي من المشروع 200 مستفيد.

وبيّن طعان أن تأخر المنظمة بعملية توزيع البذار والسماد في موسم الزراعة، دفعها إلى تعويض المزارعين بمبالغ نقدية لكل مستفيد، بدل ثمن البذار والسماد الذي اشتروه على نفقتهم الخاصة.

يذكر أن هيئة الإغاثة الإنسانية (IYD)، هي منظمة غير حكومية غير ربحية، تأسست عام 2013، تعمل في سوريا ومقرها تركيا، وتركز على تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية، وإعادة تأهيل البنى التحتية، إضافة إلى دعم المجتمعات المتضررة في قطاعات المياه والصحة والتعليم، لضمان حياة كريمة للمتضررين.