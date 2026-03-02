المركزي يصدر قرارين باستبدال فئات من العملة السورية القديمة وتمديد مهلة الاستبدال ستين يوماً

دمشق-سانا

أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، اليوم الإثنين، قرارين باستبدال فئات محددة من العملة السورية القديمة من جميع الإصدارات، وتمديد مهلة الاستبدال ستين يوماً، اعتباراً من تاريخ /1/ نيسان القادم 2026.

ونص القرار الأول، على استبدال الفئات التالية من جميع الإصدارات القديمة، وهي فئة 500 ليرة سورية، وفئة 200 ليرة سورية، وفئة 100 ليرة سورية، وفئة 50 ليرة سورية، وذلك ضمن المهل المحددة قانوناً.

بينما نص القرار الثاني على تمديد أجل الاستبدال المنصوص عليه وفق الأحكام النافذة، وذلك لمدة ستين يوماً تبدأ من الأول من نيسان 2026.

وبيّن القرار، أنه يراعى عند تطبيق أحكامه ألا يقل عدد القطع المستبدلة من أي فئة من الفئات المحددة عن مئة قطعة نقدية من ذات الفئة.

وبدأت عملية استبدال العملة في الأول من شهر كانون الثاني، وتستمر 90 يوماً قابلة للتمديد، بحيث تعادل كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة.