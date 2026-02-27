اتفاق تعاون استثماري ضخم بين كوريا الجنوبية والإمارات

سيئول-سانا

اتفقت كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة على تنفيذ مشاريع تعاون بقيمة تزيد على 65 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك أكثر من 35 مليار دولار في صناعة الدفاع.

ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء، اليوم الجمعة، عن رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي كانغ هون سيك قوله لدى وصوله إلى مطار إنتشون الدولي في سيئول، بعد زيارة للإمارات: “إن التعاون سيشمل مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الدفاع الجوي المتكامل والطائرات والسفن البحرية”.

كما اتفق البلدان أيضاً على إعادة هيكلة التعاون الاستثماري الثنائي بقيمة 30 مليار دولار لدعم شراكتهما الاستراتيجية.

وجاءت زيارة الوفد الاقتصادي الكوري الجنوبي بعد أن عقد الرئيس لي جيه ميونغ، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان محادثات قمة في أبو ظبي في تشرين الثاني الماضي، وناقشا سبل توسيع التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية والطاقة النووية وقطاعات أخرى.