شركات تأمين على السفن تلغي تغطية مخاطر الحروب

عواصم-سانا

أعلنت شركات تأمين بحري اليوم الإثنين، أنها قررت إلغاء تغطية مخاطر الحروب للسفن بسبب التصعيد العسكري والتطورات التي شهدتها إيران ومنطقة الخليج.

ونقل موقع قناة” سي إن بي سي” عن شركات مثل “غارد” و”سكولد” و”نورث ستاندرد” وجمعية مالكي السفن في لندن و “ذا أمريكان كلوب” قولها: إن ” الإلغاءات ستسري اعتباراً من الخامس من آذار الجاري” موضحة أن “استثناء تغطية مخاطر الحروب سيشمل المياه الإيرانية وكذلك الخليج والمياه القريبة منه”.

كما أكدت مجموعة “إم إس اند إيه دي” اليابانية للتأمين أنها علّقت إصدار مجموعة من وثائق التأمين التي تغطي مخاطر الحروب في المياه القريبة من إيران وإسرائيل والدول المجاورة.

وتأتي هذه التطورات في إطار تصعيد عسكري متسارع في المنطقة إثر الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران، مع تزايد حدة الاعتداءات الإيرانية التي طالت دول الخليج، وسط تحذيرات خليجية من خطورة هذه الاعتداءات على أمن واستقرار المنطقة.