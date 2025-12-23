أكثر من 18 ألف شركة جديدة في سوريا خلال عام على التحرير

دمشق-سانا

كشفت مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة أن عدد الشركات المسجلة في سوريا بعد عام على التحرير من النظام البائد، وصل إلى 18023 شركة، بزيادة 9348 شركة عن العام الماضي.

وأوضحت الوزارة في إحصائية حصلت سانا على نسخة منها أن عدد الشركات المسجلة كسجل تجاري فردي بلغ 13598 شركة، بينما وصل عدد الشركات المسجلة كشركات تضامنية إلى 1526 شركة، و158 شركة توصية، و63 شركة مساهمة، و2678 شركة محدودة المسؤولية.

وتأتي هذه الزيادة في عدد الشركات المسجلة كنتيجة للجهود الحكومية الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وتنظيم عملها، حيث عملت الوزارة على إعادة تأهيل وتطوير خدمات مديرية الشركات بشكل كامل لتحسين الأداء.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة افتتحت في تموز الماضي مديرية الشركات في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، وذلك بعد إعادة تأهيلها من جديد لتقديم خدمات أكثر مرونة وجودة للمستثمرين ورجال الأعمال.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أشارت إلى وصول عدد الشركات المسجلة في سوريا منذ بداية العام، حتى نهاية شهر أيلول الماضي إلى 11172 شركة لدى مديرية الشركات في الوزارة ما يدل على زيادة وتيرة التسجيل خلال الربع الأخير من العام.