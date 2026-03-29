بيلدكس يستعد لانطلاق أوسع دوراته في 10 حزيران بمشاركة 630 شركة من 41 دولة

دمشق-سانا

أطلقت المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات اليوم الأحد، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من المعرض الدولي للبناء “بيلدكس”، برعاية وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد في فندق داماروز بدمشق.

ويبدأ المعرض في العاشر من حزيران القادم على أرض مدينة المعارض بدمشق، على مساحة تتجاوز 140 ألف متر مربع، بمشاركة 630 شركة من 41 دولة، 220 شركة دولية و410 شركات محلية، تمثل طيفاً واسعاً من تقنيات البناء الحديثة ومواد الإكساء، والتجهيزات الهندسية.

تنامي الثقة بالسوق السورية

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني قال في كلمته خلال المؤتمر: إن “ما نشهده اليوم من مشاركة واسعة، مؤشر واضح على تنامي الثقة في السوق السورية، والاهتمام الحقيقي من الشركات العربية والدولية لتكون شريكاً في مرحلة البناء القادمة”.

ولفت الوزير عنجراني إلى الأهمية المكتسبة للمعارض من خلال استقطابها لمكاتب الدراسات والاستشارات الإقليمية والدولية، ووفود نقابات المهندسين والمقاولين من مختلف المحافظات السورية والدول المجاورة، ما يجعلها منصة متكاملة لتبادل الخبرات وتكامل الأدوار.

وأوضح عنجراني أن الوزارة وضعت ملف المناطق المتضررة في صلب أولوياتها، ليس فقط من خلال إعادة البناء، بل عبر اعتماد أساليب حديثة في التخطيط والتنفيذ، بما يضمن مدناً أكثر كفاءة واستدامة، وأكثر قدرة على تلبية احتياجات المواطنين.

منصة لدعم القطاعات

مدير عام المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة، أكد في كلمة خلال المؤتمر، أن المعارض لم تعد مجرد فعاليات تنظيمية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من مسار التعافي الاقتصادي في سوريا، ومنصّة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الشراكات.

وأشار حمزة إلى أن سوريا، التي دفعت أثماناً باهظة وصبرت على التحديات، تمضي اليوم بإرادة واثقة نحو العمل والإنتاج، واستعادة مكانتها، لافتاً إلى أهمية تحويل التضحيات إلى إنجازات، والمحنة إلى فرص للنهوض.

وأوضح حمزة أن المؤسسة عملت الفترة الماضية على تطوير أدائها وتنظيم فعاليات نوعية، كاشفاً عن رؤية واضحة للمرحلة المقبلة تقوم على تطوير أرض مدينة المعارض، والارتقاء بخدماتها وبنيتها التحتية، وتعزيز جاهزيتها التنظيمية، بما يمكنها من استضافة فعاليات أكبر وأكثر تخصصاً.

عرض 120 ألف صنف من المنتجات

مدير المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات المهندس علاء هلال، كشف في تصريح لـ سانا، أن دورة عام 2026 من المعرض تشهد تطوراً ملحوظاً من حيث عدد الشركات المشاركة والمساحات ونوعية العارضين، ما يعكس أهمية المعرض على مستوى سوريا والمنطقة العربية، ودوره في دعم مرحلة إعادة الإعمار.

وبين هلال، أن المعرض يواصل تطوره عاماً بعد عام، رغم التحديات التي واجهت البلاد خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الدورة القادمة استكملت عملياً عدد المشاركين فيها.

وأشار هلال، إلى أن بيلدكس سيتيح لزواره معاينة أكثر من 120 ألف صنف من المنتجات، والمواد التي تمثل 1800 علامة تجارية، مع إمكانية إجراء مواعيد عمل رسمية عبر برنامج B2B بإشراف إدارة المعرض.

وتخلل المؤتمر فيلم عن قصة نجاح بيلدكس عمرها ثلاثون عاماً، منذ انطلاقته عام 1996 حتى الآن.

حضر المؤتمر وزير المالية محمد يسر برنية، ومحافظا دمشق ماهر إدلبي، وريف دمشق عامر الشيخ، وسفراء تركيا نوح يلماز، والبحرين وحيد مبارك السيار، والأردن سفيان القضاة، ورؤساء غرف الصناعة والتجارة.

ويفتتح المعرض أبوابه أمام الزوار يومياً من الخامسة مساءً وحتى الحادية عشرة ليلا، بالفترة الممتدة من 10 وحتى 14 حزيران المقبل، ليتيح لهم الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه تقنيات البناء والتشييد في سوريا والمنطقة.