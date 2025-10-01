ارتفاع أسعار الذهب وسط تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة اليوم، مع دخول الحكومة الامريكية في أول إغلاق لها منذ ما يقارب سبع سنوات، وتفاقم المخاوف من تداعيات ذلك على الأسواق العالمية.

وذكرت شبكة /سي بي اس / الإخبارية أن الذهب صعد في المعاملات الفورية بنحو 3873.46 للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة تسليم كانون الأول إلى 3889 دولاراً.

ووفقا ل”مايكل فيلد”، كبير خبراء الأسهم في شركة مورنينغ ستار العالمية للخدمات المالية، فان إغلاق الحكومة الأمريكية هو المحرك وراء ارتفاع الذهب بشكل كبير، معتبراً أن عوامل أخرى مثل عدم الاستقرار السياسي في فرنسا والرسوم الجمركية الجديدة، تشكل صورة غير مستقرة للمستثمرين وتدفع المعدن الأصفر للارتفاع.

ودخلت الحكومة الأمريكية، اليوم، في حالة شلل فيدرالي رسمي، بعد أن فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق مع البيت الأبيض بشأن إقرار تمديد جزئي للميزانية.

ويعد هذا الإغلاق الـ15 من نوعه منذ عام 1981، والأول منذ نحو 7 سنوات، حين شهدت الولايات المتحدة أطول فترة إغلاق في تاريخها استمرت 35 يوماً.