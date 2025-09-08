نقابة الصاغة تصدر نشرة ثانية لأسعار الذهب اليوم في السوق السورية

دمشق-سانا

أصدرت نقابة الصاغة بدمشق اليوم نشرة ثانية لأسعار الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بزيادة 30 ألف ليرة عن السعر الذي سجله صباح اليوم البالغ مليوناً و135 ألف ليرة سورية.

وحددت نقابة الصاغة في نشرتها الصادرة عصر اليوم عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ مليون و165 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و145 ألف ليرة شراءً.

كما حددت سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً بمليون ليرة مبيعاً، و980 ألف ليرة شراءً.

وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

وكانت نقابة الصاغة حدّدت في نشرتها الصادرة صباح اليوم سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و135 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و115 ألف ليرة شراءً، مسجّلاً ارتفاعاً قدره 20 ألف ليرة سورية مقارنةً بسعر يوم أمس.