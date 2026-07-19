نائب وزير الاقتصاد والصناعة: انطلاق “ناس تكس 2026” مرحلة جديدة لتطوير النسيج في سوريا

دمشق-سانا

أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان، أن انطلاق فعاليات معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026″، يشكل إعلاناً لعودة قطاع النسيج السوري إلى مكانته التاريخية، ويعكس بداية مرحلة جديدة من التعافي والتطوير في هذه الصناعة.

وأوضح عبد الحنان لـ سانا، أن المعرض يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط من حيث تكامله، إذ يضم مختلف حلقات صناعة النسيج، بما في ذلك الآلات، والخيوط، والأقمشة، والألبسة، بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية ودولية، بينها شركات عالمية تعرض أحدث تقنيات وآلات الإنتاج المصنعة خلال عامي 2025 و2026.

وأشار إلى أن التحضير للمعرض استمر لأكثر من 8 أشهر، مبيناً أن مشاركة الشركات العالمية وتقديم أحدث التقنيات؛ يعكسان الثقة بقطاع النسيج السوري وقدرته على التعافي خلال المرحلة المقبلة.

ولفت عبد الحنان، إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل على دعم القطاع الصناعي عبر عدد من الإجراءات، تشمل تأهيل البنية التحتية في المناطق الصناعية المتضررة، ولا سيما في مدينة حلب، بما فيها مدينة الشيخ نجار والمناطق الصناعية الأخرى، إضافة إلى العمل على استقرار حوامل الطاقة وتحسين خدماتها بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة.

وبين نائب وزير الاقتصاد والصناعة، أن الوزارة أطلقت برامج للتدريب والتأهيل المهني، حيث تم افتتاح أربعة مراكز تدريب متخصصة بصناعة الألبسة في حلب ودمشق وحمص واللاذقية، إلى جانب العمل على تحديث المواصفات القياسية الوطنية للنسيج السوري، وإعادة تأهيل مراكز الاختبارات الصناعية الخاصة بقطاع النسيج، بما يضمن مطابقة المنتجات للمواصفات العالمية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق.

وكان معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس ‌‏‌‏‌‏2026” بدورته الأولى انطلق أمس السبت على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، برعاية وحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع، ومشاركة رسمية واسعة من ووفود دولية، ‌‏‌‏ورجال أعمال وفعاليات الاقتصادية.‏