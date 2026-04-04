غرام الذهب ينخفض 50 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم السبت، بمقدار 50 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله أول أمس الخميس.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 16550 ليرة مبيعاً، و16200 ليرة شراءً.

كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 14200 ليرة مبيعاً، و13850 ليرة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم عند سعر 4672 دولاراً.

يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا التي تشكلت في شباط 2025 تهدف إلى تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.