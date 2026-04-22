“الطريق إلى دمشق”.. فيلم وثائقي يعيد قراءة البدايات في تظاهرة أفلام الثورة السورية

دمشق-سانا

ضمن تظاهرة “أفلام الثورة السورية”، بدورتها الثانية التي تقيمها المؤسسة العامة للسينما برعاية وزارة الثقافة، شهدت دار الأوبرا في دمشق اليوم الأربعاء، عرض الفيلم الوثائقي الطويل “الطريق إلى دمشق”، للمخرج ماهر جاموس، في تجربة سينمائية توثيقية تستحضر البدايات وتعيد قراءة محطات مفصلية في الذاكرة السورية.

ويأتي عرض الفيلم، في إطار برنامج يسعى إلى تقديم أعمال توثيقية تعكس تحولات الواقع السوري خلال سنوات الثورة، عبر أدوات بصرية تجمع بين الشهادة الحية والصورة الأرشيفية.

سرد زمني يوثق البدايات

يتناول الفيلم العام الأول من الثورة، متتبعاً مسارها منذ انطلاقها في مدينة درعا، مروراً بمحطات أساسية، وصولاً إلى العاصمة دمشق، ضمن معالجة تعتمد التسلسل الزمني في تقديم الوقائع.

ويستعيد العمل مجزرة حماة عام 1982 بوصفها خلفية تاريخية، قبل أن ينتقل إلى مدينة حمص التي شكّلت محوراً في تصاعد أحداث الثورة مع توسع قمع وبطش النظام البائد، ليصل في ختامه إلى دمشق باعتبارها نقطة مفصلية في مسار التحولات الثورية.

شهادات حية وصور تُعرض للمرة الأولى

يرتكز الفيلم على مجموعة من الشهادات التي توثق لحظات مفصلية، من بينها حادثة اعتقال الأطفال في درعا، وما تبعها من ردود فعل وتطورات ميدانية، إلى جانب عرض مشاهد توثيقية تُعرض للمرة الأولى.

كما يتضمن مقابلات مصوّرة عبر تقنيات الاتصال، ويوثق أحداثاً بارزة مثل مجزرة مساكن صيدا في نيسان 2011، إضافة إلى قصص إنسانية تعكس معاناة المدنيين، في إطار سرد يجمع بين البعد التوثيقي والإنساني.

مقاربة إخراجية تعتمد التوازي والإيقاع المتسارع

اعتمد المخرج جاموس في بناء العمل على توازي مراحل التصوير مع المونتاج، ما منح الفيلم إيقاعاً متسارعاً يعكس طبيعة المرحلة، وعزّز من حضوره التوثيقي المباشر.

كما لجأ إلى المزج بين المواد الأرشيفية والشهادات الحية، في صياغة خطاب بصري يقدّم تعددية في زوايا النظر، ويتيح للمتلقي التفاعل مع تفاصيل التجربة المطروحة.

الأفلام عادت إلى مكانها الطبيعي

أكد المخرج جاموس في تصريح لسانا أن تجربته في هذا العمل تنطلق من ارتباط شخصي وفكري بما قدّمه خلال سنوات الثورة، مشيراً إلى أن السينما كانت وسيلته في التعبير والتوثيق عن كل ما كان يحدث.

وقال جاموس: “أنا ابن الثورة، وكانت أفلامي طريقتي في التعبير عنها، واليوم مع تحرير سوريا وانتصار ثورتنا يمكن القول إن أفلامنا انتصرت والرسالة التي حملتها وصلت”.

وأضاف: “عدنا اليوم إلى سوريا بعد غياب خلال سنوات الثورة لعرض هذه الأفلام في المكان الذي تستحقه، وعلى الأرض التي صُوّرت من أجلها ومن أجل أهلها، وهذا يمثل استعادة وتأكيد لدور السينما كأداة توثيق ووعي”.