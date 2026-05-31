الاتحاد الدولي للعقارات: مشاركتنا في مؤتمر القطاع الخاص السوري القادم رسالة ثقة بمستقبل سوريا

دمشق-سانا

أكد عضو الاتحاد الدولي للعقارات FIABCI صالح طباخ، أن الاتحاد شكل بعثة رسمية له في سوريا للمشاركة في أعمال المؤتمر الوطني للقطاع الخاص السوري”PSD 2026″ المقرر عقده غداً بدمشق، معتبراً أن تأسيس هذه البعثة ليس مجرد خطوة عقارية، بل رسالة ثقة بمستقبل سوريا الاقتصادي وقدرتها على العودة إلى الخارطة الاستثمارية العالمية.



ويهدف المؤتمر المذكور، إلى تمكين القطاع الخاص السوري من الإسهام الفاعل والمنظم في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الاقتصاد السوري، والمشاركة في تحديد أولويات التعافي الاقتصادي ونماذج الحوكمة الاقتصادية والمسارات العملية لبناء اقتصاد تنافسي ومنتج ومستدام قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح طباخ في تصريح لـ سانا، أن الاهتمام المتزايد بالسوق السورية يعكس إيماناً بامتلاكها مقومات مهمة للعودة إلى موقعها الاقتصادي الطبيعي، وأن المرحلة الحالية تتطلب رؤية اقتصادية قادرة على تحويل الثقة إلى مشاريع تنموية حقيقية، لافتاً إلى أن تحقيق هذه العودة يحتاج إلى تشريعات واضحة وشراكات موثوقة وتنفيذ عالي الجودة، إلى جانب رؤية تنموية تحترم هوية المدن وتسهم في بناء مستقبلها.

طباخ: سوريا تمتلك موقعاً استراتيجياً وطاقات بشرية كبيرة

وأشار طباخ إلى أن سوريا تمتلك موقعاً استراتيجياً وتاريخاً حضارياً وطاقات بشرية كبيرة، ما يستدعي العمل على تحويل هذه المقومات إلى فرص استثمارية فعلية من خلال شراكات دولية وتشريعات حديثة ورؤية اقتصادية طويلة الأمد تجعل من القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في التنمية.

ولفت طباخ إلى أن التجارب العقارية الناجحة في المنطقة أثبتت أن بناء المدن لا يعتمد على البنية العمرانية فقط، وإنما على الثقة والتخطيط والحوكمة وجودة الحياة، مبيناً أن مشاركته ممثلاً لـFIABCI تأتي في إطار دعم بيئة أعمال أكثر تنافسية وشفافية، وتعزيز دور القطاع الخاص في فتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية في سوريا.

ويعد الاتحاد الدولي للعقارات FIABCI من أبرز المؤسسات العقارية العالمية، إذ تأسس بصيغته الدولية في باريس عام 1951، ويعمل كمنظمة وشبكة أعمال عالمية تجمع المهنيين والمؤسسات العاملة في القطاع العقاري حول العالم، وتوفر منصة لتبادل المعرفة والخبرات وبناء فرص التعاون الدولي في مجالات العقارات والاستثمار والتطوير الحضري.



وتنطلق يوم غد الإثنين، فعاليات المؤتمر الوطني للقطاع الخاص في سوريا لعام 2026، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، لأول مرة دمشق، بالشراكة مع حكومة اليابان، وبمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية وصناع السياسات والقطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية والاتحادات والجمعيات وشركاء التنمية، إلى جانب جهات فاعلة من القطاع الخاص الدولي.



