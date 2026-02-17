انطلاق مهرجان “رمضان يجمعنا” في طرطوس بمشاركة أكثر من 40 شركة

طرطوس-سانا

انطلقت مساء أمس الإثنين في الصالة القديمة على الكورنيش البحري بمدينة طرطوس فعاليات مهرجان التسوق “رمضان يجمعنا”، بمشاركة أكثر من 40 شركة، وذلك بحضور رسمي ومشاركة واسعة من أهالي المدينة.

وأوضح رئيس مجلس المدينة شادي حليمة في تصريح لمراسلة سانا أن المهرجان يوفر تنوعاً في مختلف المستلزمات الرمضانية، ولا سيما المواد الغذائية، بما يتيح للمواطنين خيارات متعددة وبأسعار مناسبة تنعكس إيجاباً على واقع السوق المحلي.

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة ليلى لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمهرجانات الدولية أحمد نبهان أن إقامة مهرجان “رمضان يجمعنا” جاءت بهدف تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين عبر مشاركة أكثر من 40 شركة تقدم احتياجات المنزل والأسرة الأكثر طلباً خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أنه تم الاعتماد على الشركات الأم التي توفر حسومات تتراوح بين 30 و40 %، إضافة إلى عروض خاصة وهدايا.

بدوره بين المدير التنفيذي لإحدى شركات المنتجات الغذائية المشاركة عبد الرحمن كويفي أن الشركة تقدم تخفيضات تتراوح بين 15 و50 %، مع الحفاظ على جودة عالية في منتجاتها من المعلبات ودبس البندورة والكونسروة بأنواعها.

وأشارت خلود شام من زوار المهرجان إلى أنه يلبي احتياجات الأسر من مختلف المنتجات بأسعار مناسبة لافتة إلى العروض المميزة وجودة المنتجات.

ويستمر المهرجان لغاية الـ 28 من شباط الجاري، حيث يفتح أبوابه يومياً أمام الزوار في أجواء تسوق مميزة تترافق مع فعاليات ترويجية.