النفط يرتفع بنحو 1% مع شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران‏

‏ ‏واشنطن-سانا‏

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو واحد بالمئة، مبتعدة عن أدنى مستوى لها في سبعة ‏أسابيع الذي سجلته في الجلسة السابقة، وذلك بعد أن شن الجيش الأمريكي غارات جديدة على ‏إيران، وفي الوقت الذي أظهرت فيه بيانات السوق انخفاضاً كبيراً آخر في مخزونات ‌الخام ‏الأمريكية.‏

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وذكرت وكالة “رويترز” أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 83 سنتاً، بما يعادل 0.9 بالمئة إلى ‌‏92.29 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس ⁠الوسيط الأمريكي 68 سنتاً، أو 0.8 ‏بالمئة إلى 88.97 دولاراً.‏

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وكان برنت قد أنهى تعاملات أمس الثلاثاء عند أدنى مستوى له منذ الـ 17 من نيسان، في حين ‏أغلق غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى له منذ الـ 29 من أيار، بعد أن أوقفت إسرائيل ‏وإيران تبادل الهجمات عقب مناشدة من ترامب.‏

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وعلى صعيد العرض، أفادت مصادر في السوق نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأمريكي ‏أمس الثلاثاء، بأن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي للأسبوع الثامن على ‏التوالي، ⁠وانخفضت أيضاً مخزونات البنزين.‏

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وأوضحت المصادر أنّ مخزونات الخام انخفضت 9.12 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في ‏الخامس من حزيران، وهبطت مخزونات البنزين 1.19 مليون برميل.‏

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وشن الجيش الأمريكي أمس هجمات على أهداف إيرانية، بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترامب أمس ‏بالرد على إسقاط طائرة هليكوبتر هجومية أمريكية من طراز أباتشي، في تصعيد جديد يهدد ‏بانهيار وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران.‏

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