واشنطن-سانا
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو واحد بالمئة، مبتعدة عن أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع الذي سجلته في الجلسة السابقة، وذلك بعد أن شن الجيش الأمريكي غارات جديدة على إيران، وفي الوقت الذي أظهرت فيه بيانات السوق انخفاضاً كبيراً آخر في مخزونات الخام الأمريكية.
وذكرت وكالة “رويترز” أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 83 سنتاً، بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 92.29 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتاً، أو 0.8 بالمئة إلى 88.97 دولاراً.
وكان برنت قد أنهى تعاملات أمس الثلاثاء عند أدنى مستوى له منذ الـ 17 من نيسان، في حين أغلق غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى له منذ الـ 29 من أيار، بعد أن أوقفت إسرائيل وإيران تبادل الهجمات عقب مناشدة من ترامب.
وعلى صعيد العرض، أفادت مصادر في السوق نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، بأن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي للأسبوع الثامن على التوالي، وانخفضت أيضاً مخزونات البنزين.
وأوضحت المصادر أنّ مخزونات الخام انخفضت 9.12 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من حزيران، وهبطت مخزونات البنزين 1.19 مليون برميل.
وشن الجيش الأمريكي أمس هجمات على أهداف إيرانية، بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترامب أمس بالرد على إسقاط طائرة هليكوبتر هجومية أمريكية من طراز أباتشي، في تصعيد جديد يهدد بانهيار وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران.
النفط يرتفع بنحو 1% مع شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران
واشنطن-سانا