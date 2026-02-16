غرفة تجارة دمشق تبحث مع وفد اقتصادي أردني فرص الاستثمار بالإسمنت

دمشق-سانا

بحث خازن غرفة تجارة دمشق مهند شرف، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، اليوم الإثنين، مع وفد اقتصادي أردني، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة الأردنية للتعدين، محمد علي بدير، فرص الاستثمار في قطاع صناعة الإسمنت.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في مقر الغرفة فرص الاستثمار المتاحة في سوريا، ولا سيما في مجال صناعة الإسمنت، إضافة إلى الآليات القانونية الناظمة للاستثمار، وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لفتح مرحلة جديدة من التعاون التجاري بعد سنوات من الانقطاع، في ظل مؤشرات إيجابية لمستقبل واعد يخدم مصالح الجانبين.

وأكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق جاهزية الغرفة لتقديم المعلومات اللازمة، وتشبيك المستثمرين مع الجهات الحكومية المختصة، في ظل ما تشهده البيئة الاستثمارية في سوريا من انفتاح متزايد من مختلف الدول، وتسهيل لدخول رؤوس الأموال، وتعزيز الشراكات الإنتاجية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار تحرك غرف التجارة لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي، واستقطاب الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في دعم عملية إعادة الإعمار وتنشيط القطاع الصناعي في سوريا.