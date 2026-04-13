الفاو تحذر من كارثة عالمية في قطاعي الغذاء والزراعة جراء أزمة مضيق هرمز

روما-سانا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” من أن استمرار الأزمة في منطقة مضيق هرمز قد يفضي إلى “كارثة عالمية” تهدد قطاعي الغذاء والزراعة، نتيجة تعطيل إمدادات الطاقة والأسمدة، ما سيؤدي بالضرورة إلى قفزات في أسعار السلع وتقليص حجم المحاصيل عالمياً.

ونقلت رويترز عن كبير الاقتصاديين في المنظمة، ماكسيمو توريرو، قوله في بيان اليوم الإثنين: “إن الدول الأفقر هي الأكثر عرضة للخطر في ظل هذه الظروف، نظراً لأن مواعيد الزراعة والمواسم الإنتاجية لا تتحمل التأخير”.

وأوضح توريرو، أن أي إعاقة لوصول المدخلات الزراعية الأساسية ستترجم سريعاً على شكل انخفاض حاد في الإنتاج وارتفاع في معدلات التضخم، ما سيؤدي في المحصلة إلى تباطؤ ملموس في نمو الاقتصاد العالمي.

وكانت المنظمة البحرية الدولية أكدت في وقت سابق اليوم، أنه لا يحق لأي دولة إغلاق مضيق هرمز أمام حركة النقل البحري.

وانتهت المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران نهاية الأسبوع الماضي دون تحقيق أي تقدم، ليعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقاً نيته فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

ويبدأ الحصار، وفق واشنطن، عند الساعة 14.00 بتوقيت غرينيتش اليوم الإثنين، ويطول كل السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المُبحرة منها، فيما يرفع مجدداً أسعار النفط والطاقة في العالم.