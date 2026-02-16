غرفة صناعة دمشق وريفها تناقش تحديات الصناعات الغذائية وتبحث تسهيل عبور الشاحنات للخارج

دمشق-سانا

ناقش صناعيو الكونسروة والحلاوة والبقوليات في دمشق وريفها، خلال اجتماع للجنة المختصة في مقر غرفة الصناعة اليوم الإثنين، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الغذائي، مؤكدين أهمية تعزيز التشاركية مع الوزارات والهيئات الحكومية، وإعادة هيكلة آليات العمل بما يضمن إشراك الصناعيين في صنع القرار، وتذليل الصعوبات للوصول إلى حلول عملية تعزز الثقة بين جميع الأطراف.

وتطرّق المجتمعون إلى معاناة الشاحنات السورية عند عبور الحدود مع دول الجوار، مشددين على ضرورة إبرام اتفاقيات تسمح بدخولها المباشر إلى الأسواق الخارجية، بما يحمي البضائع من التلف، ويضمن وصولها في الوقت المناسب.

كما ناقش المشاركون ملف صناعة “قمر الدين”، مؤكدين ضرورة الحفاظ على نقاء هذا المنتج التراثي باستخدام المشمش كمكوّن أساسي، إلى جانب المطالبة بتعديل المرسوم رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك، عبر إيجاد بدائل عن الإغلاق الكلي للمنشآت المخالفة.

وأوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي أن تعديل المرسوم رقم /8/ يتم عبر لجنة مختصة في الوزارة تراعي حقوق الصناعيين، لافتاً إلى العمل على تخفيض الرسوم، وتبسيط الإجراءات دعماً للقطاع الصناعي.

وكانت غرفة صناعة دمشق وريفها أعلنت في كانون الأول من العام الماضي، إطلاق استراتيجيتها الجديدة لعام 2026، التي تركز على دعم المنشآت الصناعية المتضررة، وتوسيع خطوط الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، بما يعزز حضور الصناعة السورية في الأسواق المحلية والخارجية.