الذهب يتعافى مجدداً وسط ضعف الدولار

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الخميس، بعد أن سجلت يوم أمس أدنى مستوى لها هذا الشهر.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4566.73 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 01:05 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض إلى 4528.17 مسجلاً أدنى مستوى له منذ الـ 31 من آذار في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.4 بالمئة إلى 4578.50 دولاراً.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة واحداً بالمئة في المعاملات الفورية إلى 72.18 دولاراً للأونصة، وزاد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1911 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1470.40 دولاراً.

وجاء تعافي سعر الذهب مدعوماً بضعف الدولار، رغم صعود أسعار النفط، حيث جرى تداول خام برنت فوق 119 دولاراً للبرميل، بسبب جمود المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والقلق من استمرار اضطراب إمدادات الشرق الأوسط فترة أطول.