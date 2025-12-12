مديرية شؤون الجرحى بحمص تكرّم 50 من جرحى الجيش العربي السوري تقديراً لتضحياتهم

حمص-سانا

كرمت مديرية شؤون الجرحى في حمص اليوم، بالتعاون مع مركز سبيل الرشاد، خمسين جريحاً من الجيش العربي السوري، تقديراً لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن، وذلك خلال احتفالية أقيمت في مقر المديرية بحضور مفتي حمص الشيخ سهل جنيد وجمع كبير من الجرحى وأسرهم.

وذكر مدير شؤون الجرحى، يحيى عطا الله الزعبي، في تصريح لمراسل سانا أن هذا التكريم يأتي تأكيداً على دعم المديرية للجرحى وتقدير الدور الكبير لتضحياتهم في تحقيق النصر، وشدّد على حرص المديرية المستمر على تنظيم الفعاليات الداعمة لاستعادة الجرحى مكانتهم وتفعيل دورهم في المجتمع.

من جهتهم، عبّر الجرحى المكرّمون عن امتنانهم لهذه المبادرة التي تحمل لهم رمزية معنوية كبيرة، حيث أشار راشد مفتاح إلى أن التكريم هو تقدير لقيمة تضحياتهم خلال سنوات الثورة، كما يسهم برفع معنوياتهم الشخصية.

فيما أكد الجريح علي المحيميد أن هذه المبادرات تعكس التزام وزارة الدفاع بمسؤوليتها تجاه الجرحى، مشيداً بجهود الوزارة في تعزيز تمكينهم اجتماعياً ليكونوا قادرين على المساهمة الفعّالة ضمن مؤسسات الدولة.

يُذكر أن مديرية شؤون الجرحى تأسست بداية هذا العام بهدف تقديم الدعم الطبي والنفسي والمهني للجرحى، إضافة إلى توفير مساعدات مالية شهرية تسهم في تمكينهم من العيش بكرامة، وتشمل نشاطاتها دورات تدريبية لتنمية المهارات حسب المستوى العلمي للمصابين، كان آخرها تنظيم دورات القيادة الحاسوبية الدولية “ICDL”.