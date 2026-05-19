اتحاد بناء الأجسام يطلق دورة تأهيلية بحمص لرفع تصنيف المدربين

أطلق اتحاد لعبة بناء الأجسام واللياقة البدنية، بالتعاون مع اللجنة الفنية في حمص، دورة تأهيلية لرفع تصنيف المدربين من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وذلك في مقر مديرية الرياضة والشباب بحمص، وبمشاركة 21 متدرباً من مختلف كوادر المحافظة، بهدف تطوير الكوادر الفنية والارتقاء بمستوى اللعبة.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية للعبة في حمص هشام عبد الجليل في تصريح لمراسلة سانا، أن تنظيم الدورة يأتي ضمن الخطة التطويرية التي ينفذها الاتحاد لتخفيف أعباء التنقل والسفر عن المدربين، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن للمشاركة والاستفادة، مشيراً إلى أن اختيار المشاركين تم بعد خضوعهم لاختبار تأهيلي متخصص.







وبيّن عبد الجليل أن الدورة تستمر ستة أيام، وتتضمن محاضرات نظرية واختبارات تخصصية، على أن تختتم بامتحانين نظري وعملي لتقييم مستوى المتدربين ومدى استفادتهم من محاور الدورة.



من جهته، أكد أمين سر اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية والمحاضر في الدورة مصطفى كرمان أن البرنامج التدريبي يسهم في إعداد كوادر أكثر تخصصاً وقادرة على مواكبة الأساليب الحديثة في التدريب الرياضي، موضحاً أن محاور الدورة تشمل آليات اختبار اللاعبين في القوة واللياقة والرشاقة والمرونة، ودراسة تأثير جهاز الغدد الصم في رياضة بناء الأجسام، إضافة إلى التشريح الوظيفي للعضلات والأنماط التدريبية الحديثة.



كما عبّر عدد من المشاركين عن أهمية تنظيم مثل هذه الدورات داخل المحافظة لما تقدمه من خبرات علمية وعملية تسهم في رفع مستوى المدربين واللاعبين وتطوير اللعبة بشكل عام.



وتأتي هذه الدورة ضمن توجه اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية إلى تأهيل الكوادر الفنية وتوسيع قاعدة المدربين المؤهلين، بما يدعم تطوير اللعبة ورفع مستوى المنافسة والإنجاز الرياضي في مختلف المحافظات.