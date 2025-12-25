تعليق التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بين 28 و31 كانون الأول

دمشق-سانا

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً بتعليق التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة من 28 إلى 31 كانون الأول 2025، وذلك بما يتماشى مع عطلة القطاع المصرفي، على أن يعاد التداول في أول يوم عمل رسمي من عام 2026.

وأعربت وزارة المالية عن شكرها لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية، والشركات المساهمة وشركات الوساطة المالية وأعضاء السوق وجميع المتعاملين، وذلك على حسن التعاون في دعم جهود تطوير السوق وازدهاره.

ويأتي هذا القرار لضمان سير عمل سوق دمشق للأوراق المالية واتساقه مع العطلة المقررة للقطاع المصرفي، وبما يسهم في تنظيم العمليات المالية خلال الفترة الانتقالية لنهاية العام.