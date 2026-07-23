هيئة مكافحة غسل الأموال تبحث مع وفد (‏MENAFATF‏) تعزيز جاهزية ‏سوريا للتقييم المتبادل في 2027‏

دمشق-سانا‏

عقد في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، اجتماع رفيع ‏المستوى جمع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وممثلي الجهات ‏الوطنية المعنية، مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط ‏وشمال أفريقيا (‏MENAFATF‏)، برئاسة حامد سيف الزعابي.‏

وبحث المشاركون في الاجتماع متطلبات المرحلة المقبلة، وتعزيز التنسيق بين ‏مختلف الجهات المتخصصة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير ‏الدولية في تحول بارز في مسار تعاونها المالي الإقليمي.‏

وبيّن المشاركون أن هذا الاجتماع يكتسب أبعاداً استثنائية، كونه ضمن ‏زيارة رسمية أولى للمجموعة إلى سوريا منذ عام 2010، إضافة ‏إلى أنه يأتي في إطار تعزيز التعاون مع المجموعة، لدعم الاستعدادات ‏الوطنية لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها سوريا في عام 2027، ‏والتي تُعد إحدى أهم الآليات الدولية لتقييم فعالية منظومات مكافحة غسل ‏الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وفقاً للمعايير الصادرة عن ‏مجموعة العمل المالي (‏FATF‏).‏

دعم الإصلاحات المؤسسية والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين ‏

ولفت المشاركون إلى أن أهمية هذه الزيارة تكمن أيضاً باعتبارها تمثل ‏محطة رئيسية ضمن مسار تعزيز جاهزية الجمهورية العربية السورية ‏لعملية التقييم المتبادل، بما يسهم في دعم الإصلاحات المؤسسية، وترسيخ ‏نزاهة النظام المالي، وتعزيز الثقة والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين. ‏

شارك في الاجتماع وزراء الداخلية والعدل والاقتصاد والصناعة والمالية ‌‌‏والأوقاف والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة والاتصالات ‌‌‏وتقانة المعلومات ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، ورئيس ‌‌‏الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية. ‏

وكان رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ‌‏(مينافاتف)(‏MENAFATF‏)، ‏حامد سيف الزعابي، أكد أمس الأربعاء في ‏تصريح لوكالة سانا، أن إعداد سوريا استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل ‏الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ‏المنظومة الوطنية، وتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية بما ينسجم مع ‏المعايير الدولية.‏

وتعمل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ‌‏(مينافاتف) كمنظمة إقليمية تعنى بتعزيز الامتثال للمعايير الدولية الخاصة ‏بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتضم في ‏عضويتها دول المنطقة، فيما تعتبر مجموعة العمل المالي (‏FATF‏)، التي ‏تأسست عام 1989 بمبادرة من “مجموعة السبع”، هيئة دولية مستقلة تضع ‏المعايير العالمية لحماية النظام المالي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ‏وانتشار التسلح.‏

وتضم مجموعة العمل المالي في عضويتها أكثر من 200 دولة ومنظمة، ‏وتعمل بالتنسيق مع هيئات إقليمية مثل (‏MENAFATF‏)، ومؤسسات دولية ‏كالبنك وصندوق النقد الدوليين.‏