هيئة مكافحة غسل الأموال تبحث مع وفد (‏MENAFATF‏) تعزيز جاهزية ‏سوريا للتقييم المتبادل في 2027‏

دمشق-سانا
عقد في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، اجتماع رفيع المستوى جمع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وممثلي الجهات الوطنية المعنية، مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، برئاسة حامد سيف الزعابي.
وبحث المشاركون في الاجتماع متطلبات المرحلة المقبلة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المتخصصة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في تحول بارز في مسار تعاونها المالي الإقليمي.
وبيّن المشاركون أن هذا الاجتماع يكتسب أبعاداً استثنائية، كونه ضمن زيارة رسمية أولى للمجموعة إلى سوريا منذ عام 2010، إضافة إلى أنه يأتي في إطار تعزيز التعاون مع المجموعة، لدعم الاستعدادات الوطنية لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها سوريا في عام 2027، والتي تُعد إحدى أهم الآليات الدولية لتقييم فعالية منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وفقاً للمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
دعم الإصلاحات المؤسسية والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين
ولفت المشاركون إلى أن أهمية هذه الزيارة تكمن أيضاً باعتبارها تمثل محطة رئيسية ضمن مسار تعزيز جاهزية الجمهورية العربية السورية لعملية التقييم المتبادل، بما يسهم في دعم الإصلاحات المؤسسية، وترسيخ نزاهة النظام المالي، وتعزيز الثقة والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
شارك في الاجتماع وزراء الداخلية والعدل والاقتصاد والصناعة والمالية والأوقاف والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة والاتصالات وتقانة المعلومات ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وكان رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)(MENAFATF)، حامد سيف الزعابي، أكد أمس الأربعاء في تصريح لوكالة سانا، أن إعداد سوريا استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المنظومة الوطنية، وتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وتعمل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) كمنظمة إقليمية تعنى بتعزيز الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتضم في عضويتها دول المنطقة، فيما تعتبر مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تأسست عام 1989 بمبادرة من “مجموعة السبع”، هيئة دولية مستقلة تضع المعايير العالمية لحماية النظام المالي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتضم مجموعة العمل المالي في عضويتها أكثر من 200 دولة ومنظمة، وتعمل بالتنسيق مع هيئات إقليمية مثل (MENAFATF)، ومؤسسات دولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين.