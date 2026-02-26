وزارة الاقتصاد توقع 4 مذكرات تفاهم مع جهات استثمارية لإقامة وتطوير مناطق صناعية في حلب

حلب-سانا

وقّعت وزارةُ الاقتصاد والصناعة اليوم الخميس في حلب، أربعَ مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات الاستثمارية، بحضور الوزير نضال الشعار، ونائب الوزير باسل عبد الحنان، ومحافظ حلب عزام الغريب، إلى جانب مسؤولين معنيين بملفات الاستثمار والتنمية الصناعية.

وتشمل الاتفاقيات إقامة وتطوير مناطق صناعية في كمونة، والشيخ نجار، وجبرين، بمساحات إجمالية تتجاوز ملايين الأمتار المربعة، وبنماذج تطوير متنوعة تشمل مناطق متعددة الاستخدامات، وأخرى متخصصة قطاعياً.

وأوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية الدكتور مازن ديروان، في تصريح لـ سانا، أن الاتفاقيات الموقعة عبارة عن مذكرات تفاهم، توفر عشرات الآلاف من فرص العمل في المناطق الصناعية الجديدة، وتوسيع منطقة الشيخ نجار الحالية، وأشار إلى أن إحدى هذه المدن الصناعية متخصصة في صناعة الأثاث، الكثيفة العمالة، والتي يتم إدخال التكنولوجيا الجديدة بصناعتها، إضافة لمشروع تشجيع صناعة النسيج.

وأضاف: إن تنفيذ هذه الاتفاقيات من شأنه توسيع القاعدة الصناعية السورية، وزيادة الصادرات، وتشغيل أعداد كبيرة من اليد العاملة.

بدوره، قال مدير المدن والمناطق الصناعية المهندس مؤيد البنا: إن مذكرة التفاهم الأولى وقّعتها وزارة الاقتصاد والصناعة مع شركة “غروفاست”، وتنص على إقامة منطقة صناعية متخصصة بالأثاث شرق حلب في منطقة جبرين بمساحة تصل إلى عشرين هكتاراً قابلة للتوسع، فيما تتضمن المذكرة الثانية مع شركة “أسوز” إقامة المنطقة الصناعية الثانية في منطقة الشيخ نجار.

وأشار البني إلى أن المذكرة الثالثة تم توقيعها مع شركة “تكوين وإنماء” العاملة في المملكة العربية السعودية لتطوير المنطقة الصناعية في الشيخ نجار، وشملت الرابعة تطوير حدائق صناعية في بلدة الكمونة بريف حلب الشمالي الغربي مع شركة “إيسرا القابضة” التركية.

وتعد هذه الحزمة من الاتفاقيات من أبرز مشاريع الاستثمار الصناعية المستقبلية في حلب خلال الفترة الأخيرة، من حيث حجم المساحات المعلنة وتنوع النماذج المطروحة، وتسهم في حال تنفيذها في دعم عملية التعافي وتنمية الاقتصاد الوطني.