فنزويلا و”شيفرون” توقعان اتفاقين لتوسيع عملياتهما النفطية

كراكاس-سانا

وقّعت شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون وحكومة فنزويلا اتفاقين، من شأنهما توسيع إنتاج النفط في البلاد التي تسعى إلى تعزيز الاستثمار الخاص في هذا القطاع.

ونقلت وكالة فرانس عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قولها: إنه وبموجب الاتفاق الذي حضرت توقيعه رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز ورئيس شركة “شيفرون فنزويلا” ماريانو فيلا، ستزيد الشركة الأمريكية حصتها في مشروع مشترك مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA التي تستخرج النفط من حزام أورينوكو النفطي، الذي يضم أحد أكبر احتياطات النفط في العالم، وفي المقابل تتنازل شيفرون عن بعض حقوق استخراج الغاز البحري وتقلل من حصتها في مشاريع أخرى.

ومنذ اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو خلال عملية أمريكية خاطفة في كراكاس في كانون الثاني الماضي، تعمل إدارة دونالد ترامب بشكل وثيق مع رودريغيز لحشد الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط في البلاد.

وأقرّت رودريغيز إصلاحاً لقوانين البترول في البلاد في أواخر كانون الثاني، ما أدى إلى إنهاء عقود من سيطرة الدولة على قطاع النفط، فيما خففت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، ما وسع قدرة الشركات الأمريكية على العمل في البلاد.