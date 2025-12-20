تطوير منظومة الملاحة الجوية في مطار دمشق الدولي يدخل مراحله النهائية

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي اليوم، أنها تواصل منذ أكثر من شهرين العمل على استكمال مشروع متكامل لتطوير منظومة الملاحة الجوية في مطار دمشق الدولي، يتضمن تركيب منظومة هبوط آلي ورادار حديث.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، أن المشروع دخل مراحله النهائية ومن المتوقع وضع المنظومة الجديدة في الخدمة خلال الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة القادمة، الأمر الذي سيسهم بشكل جذري في تحسين القدرة التشغيلية للمطار خلال ظروف الضباب، مؤكدة في الوقت ذاته البدء بتنفيذ مشروع مماثل في مطار حلب الدولي.

وبينت الهيئة أن موجات الضباب الكثيف التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، أدت إلى تدني مستوى الرؤية الجوية في مطار دمشق الدولي إلى ما دون الحدود التشغيلية المسموح بها دولياً، ما انعكس على انتظام حركة بعض الرحلات الجوية، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة حيال هذه الظروف الجوية هي إجراءات متبعة عالمياً، ومشددة على أن سلامة المسافرين والطائرات تأتي في المقام الأول كأولوية قصوى لا يمكن التهاون بها.

وأعربت الهيئة عن اعتذارها للمسافرين عن أي تأخير أو إزعاج تسببت به هذه الظروف الجوية الخارجة عن الإرادة، مؤكدة استمرار التنسيق مع شركات الطيران لتقديم التسهيلات اللازمة وضمان حقوق المسافرين كافة إلى حين تحسن الأحوال الجوية وتشغيل المنظومات التقنية الجديدة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري أعلنت خلال الأيام الماضية، عن تحويل وإلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى مطاري دمشق وحلب الدوليين بسبب الضباب الكثيف وانخفاض مستوى الرؤية.