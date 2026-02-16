تعاون سوري كويتي لتأهيل طريق نصيب–درعا–دمشق

دمشق-سانا

بحث وزير النقل يعرب بدر اليوم الإثنين مع وفد كويتي برئاسة المدير التنفيذي لشركة “المجموعة المشتركة للمقاولات” سليمان المعروف آفاق التعاون في مشروع تأهيل طريق نصيب–درعا–دمشق، وإعداد دراسة فنية شاملة لإعادة تأهيل الطريق وفق المعايير الهندسية المعتمدة.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق، إعداد دراسة إنشائية للطريق تشمل أعمال الرصف وتحسين السلامة المرورية، ووضع تصور مبني على التشخيص الميداني لتحديد المواقع التي تحتاج إلى تبديل الطبقات الإسفلتية وإجراء أعمال الصيانة الضرورية، بما يضمن رفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الخدمة المرورية.

وأكد بدر أهمية تأهيل الطريق والبنية التحتية المرتبطة به باعتباره محوراً حيوياً للنقل والتجارة، مشدداً على ضرورة تعزيز عناصر السلامة المرورية عبر تركيب الشاخصات واللوحات المرورية وتنظيم حركة السير للحد من الحوادث وتحسين انسيابية المرور.

بدوره، شدد المعروف على أهمية إجراء الدراسات المتخصصة والتقييم الفني الدقيق لتحديد حالة الطبقات الإسفلتية والمشكلات التي تتطلب إصلاحاً، مؤكداً استعداد شركته للتعاون في إعداد الدراسات الفنية ووضع الحلول الهندسية المناسبة وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويقع معبر نصيب على بعد 15 كيلومتراً من مدينة درعا، ويمتد على مساحة 2600 دونم على الحدود السورية الأردنية، وشهد خلال الفترة الماضية عملية تطوير متكاملة شملت الموقع العام والتجهيزات والخدمات اللوجيستية وآلية العمل اليومي.