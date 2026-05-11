ارتفاع سعر الذهب 250 ليرة في السوق السورية ‏

دمشق-سانا ‏

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الإثنين، بمقدار 250 ‏ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله ظهر اليوم. ‏

وحسب النشرة الثالثة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام ‏الذهب عيار 21 قيراطاً، 17750 ليرة مبيعاً، 17450 ليرة شراءً. ‏

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 15200 ليرة مبيعاً، و14800 ليرة شراءً.‏

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4739.92، مرتفعة بنسبة ‌‏0.53%.‏

يذكر أن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بلغ بعد ظهر اليوم 17500 ليرة من العملة ‏الجديدة مبيعاً، و17200 ليرة جديدة شراءً، وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر ‌‏14950 ليرة جديدة مبيعاً، و14650 ليرة جديدة شراءً. ‏

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن ‏الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً ‏وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات. ‏