ارتفاع سعر الذهب 250 ليرة في السوق السورية ‏

دمشق-سانا
ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الإثنين، بمقدار 250 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله ظهر اليوم.
وحسب النشرة الثالثة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17750 ليرة مبيعاً، 17450 ليرة شراءً.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 15200 ليرة مبيعاً، و14800 ليرة شراءً.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4739.92، مرتفعة بنسبة 0.53%.
يذكر أن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بلغ بعد ظهر اليوم 17500 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و17200 ليرة جديدة شراءً، وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14950 ليرة جديدة مبيعاً، و14650 ليرة جديدة شراءً.
وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.