ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية السورية بمقدار 15 ألف ليرة للغرام 21

دمشق-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية المحلية اليوم، بمقدار 15 ألف ليرة للغرام الواحد من عيار 21، ليصل سعره إلى مليون و300 ألف ليرة مبيعاً بعد أن كان صباحاً مليوناً و285 ألف ليرة.

وحددت نقابة الصاغة في نشرتها الثانية اليوم سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و300 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و280 ألف ليرة شراءً، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و115 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و95 ألف ليرة شراءً.

ودعت النقابة أصحاب محال الصاغة إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية وضرورة وضعها بشكل واضح على واجهة المحل، حفاظاً على حقوق المستهلكين وضمان استقرار السوق.