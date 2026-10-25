إنتر ميلان يقلب تأخره أمام فيورنتينا إلى فوز مثير بالدوري الإيطالي ‏

ميلانو-سانا

قلب إنتر ميلان تأخره أمام ضيفه فيورنتينا إلى فوز مثير بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، ‏ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما سجل هدفين في ‏الوقت بدل الضائع، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة ويعزز صدارته للترتيب.‏

وتقدم فيورنتينا بهدف سجله أليكس خيمينيز في الدقيقة 65، قبل أن يدرك ماركوس ‏تورام التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 90+1، فيما خطف بيوتر زيلينسكي هدف الفوز ‏من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8.‏

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، فيما ‏تجمد رصيد فيورنتينا عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر.‏

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