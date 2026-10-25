إنتر ميلان يقلب تأخره أمام فيورنتينا إلى فوز مثير بالدوري الإيطالي ‏

ميلانو-سانا
قلب إنتر ميلان تأخره أمام ضيفه فيورنتينا إلى فوز مثير بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما سجل هدفين في الوقت بدل الضائع، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة ويعزز صدارته للترتيب.
وتقدم فيورنتينا بهدف سجله أليكس خيمينيز في الدقيقة 65، قبل أن يدرك ماركوس تورام التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 90+1، فيما خطف بيوتر زيلينسكي هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8.
وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر.