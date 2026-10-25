الإثنين 26 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: إنتر ميلان يقلب تأخره أمام فيورنتينا إلى فوز مثير بالدوري الإيطالي ‏
بحث
بحث
sana-logo-mobile

إنتر ميلان يقلب تأخره أمام فيورنتينا إلى فوز مثير بالدوري الإيطالي ‏

AFP 20261025 D4D49F4 v1 MidRes FblItaSerieaInterMilanFiorentina إنتر ميلان يقلب تأخره أمام فيورنتينا إلى فوز مثير بالدوري الإيطالي ‏
فريق إنتر ميلان من المباراة-ميلانو-فرانس برس

ميلانو-سانا

قلب إنتر ميلان تأخره أمام ضيفه فيورنتينا إلى فوز مثير بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، ‏ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما سجل هدفين في ‏الوقت بدل الضائع، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة ويعزز صدارته للترتيب.‏

وتقدم فيورنتينا بهدف سجله أليكس خيمينيز في الدقيقة 65، قبل أن يدرك ماركوس ‏تورام التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 90+1، فيما خطف بيوتر زيلينسكي هدف الفوز ‏من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8.‏

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، فيما ‏تجمد رصيد فيورنتينا عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر.‏

نادي تشيلسي يعلن رحيل لاعبه تشالوباه رسمياً إلى الدوري الإيطالي
أرسنال يتجاوز فولهام ويستعيد صدارة الدوري الإنكليزي
مسجلاً ثلاثة أرقام سورية جديدة.. لاعبنا محمد الكاتب سابعاً في بطولة آسيا لرفع الأثقال
أربع مواجهات حاسمة في إياب ملحق الإقصاء لدوري أبطال أوروبا اليوم
غداً انطلاق دوري الأمل لكرة اليد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك