سعر الذهب عيار 21 يرتفع 100 ليرة في السوق ‏السورية‎ ‎

‎ ‎دمشق-سانا‌‎

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ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق ‏المحلية بمقدار 100 ليرة سورية، ‏مقارنةً بسعره ‏الذي سجله أمس الأحد‎.‎

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ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة ‏المعادن الثمينة اليوم الإثنين، بلغ ‏سعر غرام الذهب ‏عيار 21 قيراطاً 16000 ليرة سورية للمبيع، ‏و15700 ليرة ‏للشراء‎. ‎

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13750 ‏ليرة سورية للمبيع، 13450 ‏ليرة للشراء.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4355 ‏دولاراً. ‎

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وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في ‏سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم ‏قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز ‏دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي ‏مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية ‏تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات. ‎