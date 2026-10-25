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ريباكينا تحرز لقب بطولة نينغبو للتنس وتعزز صدارتها للتصنيف العالمي

photo 2026 10 25 16 56 07 ريباكينا تحرز لقب بطولة نينغبو للتنس وتعزز صدارتها للتصنيف العالمي
الكازاخية إيلينا ريباكينا المصنفة الأولى عالمياً ترفع كأس لقب بطولة نينغبو المفتوحة للتنس-بكين-رويترز

 بكين-سانا
 
أحرزت الكازاخية إيلينا ريباكينا، المصنفة الأولى عالمياً، لقب بطولة نينغبو المفتوحة للتنس اليوم الأحد، بعد فوزها على الكندية ليلى فرنانديز بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-2.
 
وذكرت وكالة رويترز أن ريباكينا عززت بهذا الفوز صدارتها للتصنيف العالمي، وواصلت تألقها في الموسم الحالي، محققة لقبها الرابع بعد تتويجها بألقاب بطولات أستراليا وأمريكا وشتوتغارت المفتوحة، إضافة إلى بطولة نينغبو.
 
وتصدرت ريباكينا البالغة من العمر 27 عاماً التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس للمرة الأولى في مسيرتها في أيلول الماضي.

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