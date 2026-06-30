مباحثات سورية ونمساوية لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري

IMG 20260630 151949 319 Copy مباحثات سورية ونمساوية لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري

دمشق-سانا

بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، مع وفد من السفارة النمساوية بدمشق، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في المجال الاستثماري، وتبادل الخبرات، بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية.

وأكد الهلالي خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الهيئة اليوم الثلاثاء، حرص هيئة الاستثمار السورية على تعزيز التعاون مع البعثات الدبلوماسية والشركاء الاقتصاديين، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية، والارتقاء بتنافسية البيئة الاستثمارية، ودعم المشاريع ذات الأثر التنموي.

ويأتي اللقاء في إطار جهود هيئة الاستثمار السورية لتوسيع التعاون الاقتصادي الدولي، وبناء شراكات استثمارية مستدامة، بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية في سوريا.

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